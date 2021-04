Sowohl in der Industrie als auch im Dienstleistungssektor stehen die Zeichen auf Erholung.Zürich - Die Stimmung unter den Einkaufsmanagern in Schweizer Firmen hellt sich weiter auf. Sowohl in der Industrie als auch im Dienstleistungssektor stehen die Zeichen auf Erholung. Der Einkaufsmanager-Index (PMI) für die Industrie stieg im März saisonbereinigt zum Vormonat um 5,0 auf 66,3 Punkte und liegt zum achten Mal in Folge über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Der Index sei beinahe...

Den vollständigen Artikel lesen ...