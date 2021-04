Unterföhring (ots) - Ingo Lenßen goes Prime Time! In seiner Recht-Sprechstunde "Lenßen live Spezial - Das Kult-Team für alle Fälle" bekommt der Kult-Anwalt am Dienstag, 6. April 2021, um 20:15 Uhr, prominente Unterstützung von K11-Star und Ex-Oberkommissarin Alexandra Rietz, Diplom-Psychologe Rolf Schmiel, Sex-Expertin Paula Lambert und Hundetrainer Jochen Bendel. Die Experten werden bei thematisch relevanten Fällen in die Live-Sendung geschaltet, um die Anrufer gemeinsam mit Ingo Lenßen zu beraten. Egal, welches juristische oder psychologische Problem den Zuschauer:innen auch auf der Seele brennt: Ingo Lenßen und das Expertenteam wissen Rat, ob z. B. Spielsucht, Sexsucht oder Konflikte mit der Polizei. Ingo Lenßen:"Ich freue mich auf diesen Abend mit meinem Experten-Kultteam. Ihr Rat wird uns bei Fällen, bei denen ihre Expertise sinnvoll ist, sehr wertvoll sein."Die dreieinhalbstündige Livesendung bildet den Auftakt zur 9. Staffel "Lenßen live - Der Kultanwalt am Telefon", die ab dem 13. April 2021 jeweils dienstags ab 22:05 Uhr zu sehen ist.Die SAT.1-GOLD-Zuschaue:innen können sich auch in der Prime-Time-Show live von Ingo Lenßen und seinen Experten zu allen Lebens- und Rechtsfragen beraten lassen: Ratsuchende haben die Möglichkeit, sich unter der kostenfreien Rufnummer 0800/ 9997777 oder per E-Mail lenssen@sat1gold.de zu bewerben oder direkt in der Live-Sendung anrufen - denn jeder hat das Recht, Recht zu bekommen.Als Social-Media-Sidekick nimmt sich Kevin Körber dem Twitterfeedback zu den Fällen der Sendung unter dem Hashtag Lenssen an."Lenßen live" digital: Weitere Infos und Highlights aus den Live-Sendungen finden Fans unter https://www.sat1gold.de/tv/lenssen-live.Zusätzliche Rechtstipps finden die Zuschauer während der Sendung über den red button auf ihrer Fernbedienung - verfügbar auf jedem Smart-TV."Lenßen live Spezial - Das Kult-Team für alle Fälle" (06.04.2021, 20:15) und "Lenßen Live - Der Kultanwalt am Telefon" (ab 13.04.2021, vier Folgen, 22:05 Uhr) wird von Constantin Entertainment im Auftrag von SAT.1 GOLD produziert.Pressekontakt:Christiane MaskeCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1163email: Christiane.Maske@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: Clarissa.Schreiner@seven.oneSAT.1 GOLDEin Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1 GOLD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107380/4879552