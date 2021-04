Zürich (www.anleihencheck.de) - Die konjunkturellen Unterschiede zwischen einzelnen Regionen und Volkswirtschaften verstärkten sich in letzter Zeit, so die Experten von Swisscanto Invest.Die Schwellenländer würden zwar nach wie vor ein höheres Wirtschaftswachstum als die Industriestaaten verzeichnen, der Vorsprung nehme allerdings ab. Zudem gehe die Schere zwischen den USA und Kontinentaleuropa weiter auseinander. Die Wachstumsaussichten hätten sich in den USA rasch aufgehellt, da einerseits das Impftempo hoch und andererseits die Fiskalpolitik äußerst expansiv sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...