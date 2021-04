Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Bereits gestern war nicht zu erwarten, dass sich nochmal Emittenten so kurz vor Ostern an den Markt wagen, und auch für heute ist nichts mandatiert, so die Analysten der Helaba.Erst nach den Feiertagen würden wohl wieder vermehrt Aktivitäten zu beobachten sein und an dieser Stelle sei nochmals an die Q2-Emissionspläne der europäischen Supras erinnert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...