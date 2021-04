Die Aufwärtsbewegung des Deutschen Aktienindex nähert sich kurz- und mittelfristigen Grenzen. Allerdings bewegen sich alle Limitierungen kontinuierlich weiter nach oben, so dass geduldige Anleger belohnt werden. Von Andreas Büchler. Der DAX folgt einem steigenden Trendkanal (grün), der aktuell Luft bis in den Bereich der 15.200er-Marke lässt, was sich in etwa mit dem nördlichen Rand des statistisch ...

