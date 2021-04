FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 01.04.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES AG BARR PRICE TARGET TO 500 (490) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RESUMES PREMIER OIL WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 30 PENCE - BERENBERG RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 3340 (3180) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 400 (300) PENCE - 'BUY' - DAVY INITIATES BUNZL WITH 'OUTPERFORM' - DAVY INITIATES ELECTROCOMPONENTS WITH 'UNDERPERFORM' - DAVY INITIATES HOMESERVE WITH 'OUTPERFORM' - DAVY INITIATES INTERTEK WITH 'UNDERPERFORM' - DAVY INITIATES IWG WITH 'OUTPERFORM' - DAVY INITIATES RENTOKIL INITIAL WITH 'OUTPERFORM' - DAVY INITIATES RWS HOLDINGS PLC WITH 'OUTPERFORM' - DAVY INITIATES SERCO GROUP WITH 'OUTPERFORM' - JEFFERIES RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 5400 (4400) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES CMC MARKETS PRICE TARGET TO 530 (450) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 685 (704) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES FULLER SMITH & TURNER PRICE TARGET TO 900 (680) PENCE - 'HOLD'



