Der EUR/GBP ist bisher auf die Marke von 0,8502 abgerutscht und Axel Rudolph, Senior FICC Technical Analyst bei der Commerzbank, erwartet einen weiteren Rückgang in Richtung der 0,8471/65. EUR/GBP fällt in Richtung der 0,8471/65 "Der EUR/GBP fällt weiter in Richtung der Tiefs von März und Mai 2019 bei 0,8471/65. Um diese Niveaus herum kann sich das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...