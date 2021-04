DJ Heemann Vermögensverwaltung AG von der WirtschaftsWoche ausgezeichnet: "Beste Vermögensverwalter 2021"

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Gronau (pts014/01.04.2021/11:00) - Die Heemann Vermögensverwaltung AG mit Sitz in Gronau im westlichen Münsterland agiert seit über 20 Jahren als bankenunabhängiger Vermögensverwalter für Mandanten in ganz Europa. Im Auftrag der WirtschaftsWoche untersuchte das Analysehaus MMD insgesamt 1338 Fondsdepots von unabhängigen Vermögensverwaltern und Banken, die eine spezielle Lizenz der Bafin haben.

Nach 2019 und 2020 auch 2021 als "Beste Vermögensverwalter" ausgezeichnet

Von der WirtschaftsWoche wird die Heemann Vermögensverwaltung AG als "Beste Vermögensverwalter" nach 2019 und 2020 zum dritten Mal in Folge auch in diesem Jahr als "Beste Vermögensverwalter 2021" in der Kategorie "Dynamisch - 3 und 5 Jahre" bewertet.

Individuelle Vermögensverwaltung und hauseigene Fonds überzeugen

Neben der individuellen Vermögensverwaltung bei Einzeldepots ist die Heemann Vermögensverwaltung als Fondsmanager tätig. Die drei hauseigenen FU-Fonds stehen nicht nur den Kunden der Heemann Vermögensverwaltung AG zur Verfügung, sondern können auch von externen Anlegern erworben werden.

FU Multi Asset Fonds (WKN A0Q5MD)

Der FU Multi Asset Fonds investiert global, reduziert Risiken durch temporäre Absicherung und nutzt Chancen mit einem flexiblen Anlagestil. Eine kontinuierliche positive Wertentwicklung sowohl kurzfristig als auch langfristig überzeugt immer mehr Anleger. Durch das aktive Fondsmanagement konnte in den vergangenen 10 Jahren eine durchschnittliche Wertentwicklung von jährlich 7,15% und in den vergangenen 5 Jahren jährlich 9,31% erzielt werden. In den letzten 12 Monaten wurde eine Wertsteigerung von 22,72% erzielt (Stand 30.03.2021)

FU Bonds Monthly Fonds (WKN HAFX9M)

Der FU Bonds Monthly Income investiert in festverzinsliche Wertpapiere und weist mit monatlichen Ausschüttungen ein einzigartiges Ausschüttungsmerkmal auf! Ein Renten-Fonds, der den Namen Rente verdient - mit planbaren fixen Ausschüttungen von 0,25% je Monat und einer Ausschüttung der über 3,0% hinausgehenden Erträge im Folgejahr.

Das Wertpapierportfolio des Fonds weist derzeit einen Durchschnittskupon von etwa 6,0% bei einer durchschnittlichen Duration von weniger als 3 Jahren auf. Hierdurch verfügt der Fonds über ein vergleichsweises niedriges Zinsänderungsrisiko und über einen entsprechend überdurchschnittlichen Inflationsschutz.

FU Dachfonds (WKN HAFX27)

Der FU Dachfonds investiert überwiegend in Anteile von Aktienfonds, beigemischt werden Rentenfonds, Mischfonds und Absolute Return Fonds. Der Fonds nutzt einen globalen Ansatz, indem die besten Fondsstrategien der Regionen Europa, Nordamerika, Pacific und aus den Schwellenländern selektiert werden. Für die Selektion wird die hauseigene Fondsdatenbank genutzt, um die Investmentfonds nach qualitativen und quantitativen Kriterien auszuwählen.

Die Fondsmanager sind im Fonds signifikant mit eigenem Vermögen investiert.

Sowohl die Heemann Vermögensverwaltung AG als auch die Fondsmanager der Heemann Vermögensverwaltung werden regelmäßig mit TOP-Ratings von Morningstar, Lipper und weiteren Fondsplattformen ausgezeichnet.

Weitere Informationen zum Fonds finden sich unter: https://www.heemann.org/fonds

Über die Heemann Vermögensverwaltung AG Die Heemann Vermögensverwaltung AG mit Sitz in Gronau im westlichen Münsterland agiert seit über 20 Jahren als bankenunabhängiger Vermögensverwalter für Mandanten in ganz Europa. Neben der individuellen Vermögensverwaltung bei Einzeldepots ist die Heemann Vermögensverwaltung als Fondsmanager tätig. Sowohl die Heemann Vermögensverwaltung AG als auch die Fondsmanager der Heemann Vermögensverwaltung werden regelmäßig mit TOP-Ratings von Morningstar, Lipper und weiteren Fondsplattformen ausgezeichnet.

Nach 2019 und 2020 auch 2021 als "Beste Vermögensverwalter" ausgezeichnet Von Euro am Sonntag und Börse Online erfolgte die Auszeichnung mit dem FUND AWARD, von der WirtschaftsWoche wird die Heemann Vermögensverwaltung als "Beste Vermögensverwalter 2019" und "Beste Vermögensverwalter 2020" zum dritten Mal in Folge auch in diesem Jahr als "Beste Vermögensverwalter 2021" in der Kategorie "Dynamisch - 3 und 5 Jahre" bewertet.

Hinweis zur Beachtung Diese Pressemeldung stellt weder ein Angebot, einen Rat noch eine Empfehlung oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Information von getätigten oder möglichen noch zu tätigenden Aktivitäten. Die Informationen oder Aussagen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Angaben zu Zinssätzen, Kursen, Preisen oder anderen Informationen beziehen sich jeweils auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung und enthalten keine Aussagen über zukünftige Preise, Gewinne, Verluste oder Entwicklungen. Die Pressemeldung wird mit größter Sorgfalt erstellt, dennoch können wir für Fehlerhaftigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte trotz sorgfältigster Kontrolle keine Gewähr übernehmen.

Pressekontakt: Heemann Vermögensverwaltung AG Bösingbachstiege 4 48599 Gronau Tel.: 07263 408269 E-Mail: presse@heemann.org Web: http://www.heemann.org

(Ende)

Aussender: Heemann Vermögensverwaltung AG Ansprechpartner: Gerhard Mayer Tel.: +49 7263 408 269 E-Mail: gerhard.mayer@heemann.org Website: www.heemann.org

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20210401014 ]

(END) Dow Jones Newswires

April 01, 2021 05:01 ET (09:01 GMT)