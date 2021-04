++ Aktienmärkte in Europa steigen ++ DE30 bricht erstmals über 15.100 Punkte aus ++ Henkel erwartet organisches Umsatzwachstum von rund 7% in Q1 2021 ++ Die europäischen Aktienmärkte notieren am Donnerstag im Plus. Die Indizes aus den Niederlanden, Großbritannien, Österreich und Belgien sind die europäischen Top-Performer. Der deutsche Leitindex und der französische CAC40 notieren rund 0,4% höher. Das OPEC+-Treffen ist das Schlüsselereignis des Tages, aber es könnte begrenzte Auswirkungen ...

