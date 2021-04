Ein Museumsbesuch kann die eigene Kreativität anregen. Das Louvre in Paris hat jetzt virtuelle Touren erstellt und 480.000 Exponate digitalisiert. Um sich Inspiration zu suchen, setzen CIA-Agenten auf den Museumstrick. Egal, ob ein Naturkundemuseum oder eine Kunsthalle - so ein Ort kann für neue Impulse sorgen. Und damit auch für Ideen, die hilfreich im Job sein können. "Wenn unsere Gehirne in neue Welten eintauchen", erklärt Ausbilderin Nyssa Staatveit, "kommen uns auch neue Gedanken." Doch wie soll das aktuell gehen, wo doch alle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...