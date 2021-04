DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

GRÜNDONNERSTAG: In Dänemark und Norwegen bleiben die Börsen geschlossen. In Schweden endete der Handel nach einer verkürzten Sitzung um 13:00 Uhr.

KARFREITAG: Der Börsenhandel ruht in folgenden Ländern: Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland (Aktien und Eurex), Finnland, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur und Spanien. In den USA bleiben die Aktienmärkte geschlossen, am Anleihemarkt endet der Handel nach einer verkürzten Sitzung um 18:00 Uhr.

OSTERMONTAG: In folgenden Ländern findet kein Börsenhandel statt: Australien, Belgien, China, Dänemark, Deutschland (Aktien und Eurex), Finnland, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, und Spanien.

AKTIENMÄRKTE (13:15 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Indikation 3.988,25 +0,33% +6,89% Euro-Stoxx-50 3.931,82 +0,32% +10,67% Stoxx-50 3.327,57 +0,13% +7,05% DAX 15.058,46 +0,33% +9,77% FTSE 6.743,77 +0,45% +3,92% CAC 6.080,66 +0,22% +9,53% Nikkei-225 29.388,87 +0,72% +7,09% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 171,46 0,18

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,84 59,16 +1,1% 0,68 +22,9% Brent/ICE 63,51 62,74 +1,2% 0,77 +23,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.711,29 1.707,20 +0,2% +4,09 -9,8% Silber (Spot) 24,31 24,41 -0,4% -0,09 -7,9% Platin (Spot) 1.176,55 1.188,50 -1,0% -11,95 +9,9% Kupfer-Future 3,97 4,00 -0,8% -0,03 +12,5%

Die Ölpreise ziehen deutlicher an. Sie profitieren noch immer von dem am Vortag gemeldeten Rückgang der US-Ölvorräte. Ansonsten blicken die Akteure auf die Opec+-Konferenz am Donnerstag, auf der eine Verlängerung der aktuell geltenden Fördermengenbegrenzungen erörtert werden dürfte.

AUSBLICK AKTIEN USA

An den US-Börsen zeichnet sich am Donnerstag ein positiver Handelsauftakt ab, nachdem Präsident Joe Biden am späten Mittwoch sein geplantes Infrastrukturpaket vorgestellt hat. Dass die Maßnahmen mit Steuereinnahmen finanziert werden müssen, scheint die Anleger zunächst nicht sonderlich zu stören scheint angesichts der Aussicht auf eine Belebung der Wirtschaft. Wie weit die Erholung vorangekommen ist, dürften neue Konjunkturdaten zeigen: Am Donnerstag werden noch vor Handelsbeginn an der Wall Street Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche veröffentlicht. Nach der Startglocke folgen die März-Einkaufsmanagerindizes von Markit und ISM für das verarbeitende Gewerbe sowie die Bauausgaben aus dem Februar. Allerdings steht in den USA ein langes Wochenende bevor, was viele Anleger zur Zurückhaltung veranlassen könnte. Am Karfreitag bleiben die US-Börsen geschlossen, der Handel wird am Montag wieder aufgenommen.

Im Technologiesektor stehen Micron (vorbörslich +4,7%) und Western Digital (+6,1%) mit angeblichen Übernahmeplänen im Blick. Jeder der beiden Chiphersteller erwäge ein Übernahmegebot für die japanische Kioxia Holdings (ehemals Toshiba Memory), berichten informierte Personen. Als möglicher Kaufpreis werden 30 Milliarden Dollar genannt, die aber nach Meinung von Beobachtern gut investiert wären, weil Größe in der kapitalintensiven Branche von Bedeutung sei. Micron hat zudem überraschend gute Zahlen und einen optimistischen Ausblick veröffentlicht.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 675.000 zuvor: 684.000 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit März (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 59,2 1. Veröff.: 59,0 zuvor: 58,6 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe März PROGNOSE: 61,7 Punkte zuvor: 60,8 Punkte 16:00 Bauausgaben Februar PROGNOSE: -1,0% gg Vm zuvor: +1,7% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen kommen am Donnerstagmittag etwas von den Tageshochs zurück, bleiben aber gut unterstützt. Gestützt wird die Stimmung weiterhin vom festen Dollar, der Euro wird um 1,1745 Dollar gehandelt und damit nur unwesentlich über den neuen Jahrestiefs. Das Geschäft verläuft in vorösterlicher Ruhe ohne größere Impulse. Gewinner Nummer eins im DAX sind Delivery Hero (+3%). Der Technologie-Konzern Naspers aus Südafrika hat den Anteil an dem Essenslieferanten deutlich ausgebaut - auf knapp 24,5 von knapp 20 Prozent. Atos brechen um 14,4 Prozent ein. Hier belastet die Nachricht, dass der französische IT-Konzern sich mit Buchungsfehlern bei zwei US-Tochterfirmen konfrontiert sieht. Solutions 30 haussieren dagegen mit plus 28,6 Prozent an der Pariser Börse. Ein vom Unternehmen beauftragter Wirtschaftsprüfer hat die Unbegründetheit und Fehlerhaftigkeit in der Vergangenheit erhobener bilanzieller Vorwürfe bestätigt. Nach einem überzeugenden ersten Halbjahr wird Sodexo (-0,4%) für die zweite Hälfte des Geschäftsjahres gegenüber der Markterwartung etwas vorsichtiger. Henkel fallen trotz starker Umsatzzahlen um 0,6 Prozent. Der Rücksetzer wird mit Gewinnmitnahmen nach der jüngst guten Performance der Aktie begründet. Daimler schüttet die Dividende aus und gibt 2,1 Prozent nach.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:17 Mi, 17:30 % YTD EUR/USD 1,1737 +0,07% 1,1718 1,1737 -3,9% EUR/JPY 130,04 +0,14% 129,77 129,78 +3,1% EUR/CHF 1,1110 +0,38% 1,1081 1,1061 +2,8% EUR/GBP 0,8517 +0,09% 0,8518 0,8517 -4,6% USD/JPY 110,80 +0,06% 110,75 110,58 +7,3% GBP/USD 1,3782 -0,00% 1,3757 1,3778 +0,9% USD/CNH (Offshore) 6,5845 +0,30% 6,5840 6,5649 +1,3% Bitcoin BTC/USD 58.416,75 -0,90% 58.951,25 59.124,50 +101,1%

Wenig Bewegung gibt es vor dem langen Osterwochenende am Devisenmarkt. Während sich die Stimmen am Devisenmarkt mehren, die den jüngsten Höhenflug des US-Dollar als passend betrachten, machen Analysten beim Euro Potenzial aus. Die Gemeinschaftswährung könnte insbesondere zum Pfund Sterling zulegen. Die Experten von Activtrades begründen diese Sicht mit der Annahme eines substanziellen Zuwachses bei der Impfstofflieferung im zweiten Quartal in die Eurozone. Die Euro-Schwäche in der ersten Periode sei im Wesentlichen Ergebnis der Sorgen über die schleppende Impfkampagne gewesen. In den USA und auch in Großbritannien sei diese viel erfolgreicher verlaufen. Doch dies könnte sich nun ändern, urteilt Activtrades-Analyst Ricardo Evangelista.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Durch die Bank mit steigenden Kursen haben sich am Donnerstag die asiatischen Börsen gezeigt. Im Handel verwies man auf das Infrastrukturprogramm, das US-Präsident Joe Biden am späten Mittwoch vorgestellt hatte. Die staatlich stimulierte Nachfrage nach Investitionsgütern und Dienstleistungen werde massiv steigen, hieß es im Handel. Davon dürften auch Unternehmen in Asien profitieren. In Tokio stützte ein positiver Tankan-Bericht der japanischen Notenbank. Angeführt wurde der japanische Aktienmarkt von Aufschlägen in den Sektoren Halbleiter und Versicherungswesen. Dai-ichi Life Holdings schossen um 9,5 Prozent empor. Der Versicherungskonzern will bis zu 15 Prozent der eigenen Aktien zurückkaufen. Toshiba zogen um 4,5 Prozent an. Micron Technology und Western Digital bereiten laut Kreisen eine mögliche Offerte für Kioxia Holdings vor - einer der Hauptaktionäre ist Toshiba. An den chinesischen Kernlandbörsen ging es etwas gemächlicher nach oben. In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im März verlangsamt. In Hongkong war die Stimmung besser. Konsum- und Technologie-Werte führten den Markt an. In Seoul waren Technologie- und Automobilwerte gesucht - gestützt von besser als vorausgesagt ausgefallenen Handelsdaten in Südkorea. Index-Schwergewicht Samsung Electronics zog um 1,6 Prozent an. Die Titel des Batterieherstellers SK Innovation schnellten um 9,2 Prozent in die Höhe. In den USA feierte das Unternehmen einen Erfolg im Streit mit LG Chem um geistiges Eigentum. Die Aktie kletterte gleichwohl um über 1 Prozent. Starke Arbeitsmarktdaten gaben der australischen Börse Auftrieb.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen kommen am Gründonnerstag deutlich zurück. Die Risikobereitschaft der Investoren hat nochmals zugenommen, auch wenn das Handelsvolumen bei den Credits vor dem langen Osterwochenende niedrig ist. Die Creditstrategen der Societe Generale sind wesentlich optimistischer für die kommenden Quartale, als sie dies noch im November letzten Jahres waren.

Bisher hätten sich die Credits in diesem Jahr größtenteils seitwärts bewegt. Für die kommenden drei Quartale gehen die Creditstrategen nun von einer Einengung der Spreads aus. Ein Grund dafür ist, dass die Unternehmen weniger Geld am Kapitalmarkt aufnehmen und das Angebot daher zurückgeht, heißt es. Zudem sollte die Qualität der Credits davon profitieren. Der Peak bei den Kreditausfällen sei dagegen bereits überschritten worden. Die Nachfrage nach Unternehmensanleihen, auch von Seiten der Zentralbanken, dürfte dagegen hoch bleiben.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Deutsche Telekom bekräftigt Ausblick für 2021

Die Deutsche Telekom hat ihre Ziele für dieses Jahr bestätigt. Das bereinigte operative Ergebnis ohne Leasingaufwendungen (EBITDA AL) soll auf rund 37 Milliarden Euro steigen, kündigte der DAX-Konzern anlässlich der am Donnerstag stattfinden Hauptversammlung an. Der Free Cashflow AL soll auf rund 8 Milliarden Euro steigen, der Umsatz soll wachsen. 2020 sei der Konzern gut durch das Jahr gekommen, erklärte CEO Tim Höttges.

Prosus weitet Delivery-Hero-Anteil auf knapp ein Viertel aus

Die Beteiligungsgesellschaft Prosus hat ihren Anteil an Delivery Hero ausgebaut. Die Prosus-Tochter MIH Food Holdings hält nach dem Kauf von rund 20,37 Millionen Aktien nun 24,99 Prozent an Delivery Hero und damit 8,18 Prozent mehr als zuvor, wie Prosus mitteilte. Die Stücke wurden am Markt und in bilateralen Handelsgeschäften erworben.

Beiersdorf: Vorstand Asim Naseer verläßt Unternehmen

Beiersdorf-Vorstand Asim Naseer hört beim Hamburger Konsumgüterkonzern auf. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, hat Naseer, 51, sich entschieden, Beiersdorf mit Ablauf seines Vertrags zu verlassen.

Deutsche Beteiligung verkauft DNS:Net-Anteil an 3i Infrastructure plc

Die Deutsche Beteiligungs AG verkauft ihre Beteiligung an DNS:Net, einem Berliner Anbieter glasfaserbasierter Internet-Anschlüsse. Käufer ist der britische Infrastruktur-Investor 3i Infrastructure plc. Über den Kaufpreis haben beide Parteien laut Mitteilung Stillschweigen vereinbart. Der Erlös überschreitet DBAG zufolge aber den Zeitwert der Minderheitsbeteiligung im jüngsten Quartalsabschluss deutlich.

Großaktionär fordert drei neue Aufsichtsräte bei Aareal Bank

Petrus Advisers verschärft seinen Druck auf die Aareal Bank. Nach einer Aufstockung seiner Beteiligung auf mehr als 9,8 Prozent fordere der aktivistische Investor die Neubesetzung von drei der acht Aufsichtsräte der Kapitalseite, wie der Wiesbadener Immobilienfinanzierer mitteilte. Auch die Aufsichtsratsvorsitzende soll nach dem Willen von Petrus Advisers getauscht werden.

Greensill-Whistleblower warnten Bafin mehrmals vor Betrug - WSJ

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(Bafin) hat im vergangenen Jahr einige Hinweise von Whistleblowern bekommen, die der Bremer Greensill Bank Betrug vorwarfen. Die Aufsichtsbehörde erhielt die ersten Warnungen im zweiten Quartal 2020, geht aus einem internen Regierungsbericht hervor, in den das Wall Street Journal (WSJ) Einsicht hatte.

Hamburg Commercial Bank steigert Gewinn deutlich

Die Hamburg Commercial Bank hat im vergangenen Jahr, dem zweiten Jahr der Restrukturierung der Bank, unter dem Strich den Gewinn mehr als verachtfacht.

Hamburg Commercial Bank verschlankt den Vorstand

Der Vorstand der Hamburg Commercial Bank wird künftig nur noch aus vier Mitgliedern bestehen. Wie die frühere HSH Nordbank mitteilte, will Chief Clients and Products Officer Nicolas Blanchard seinen Ende 2021 auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Seine Aufgaben übernimmt ab dem heutigen Donnerstag CIO Christopher Brody.

Hochtief-CEO gibt seinen Chefposten beim Mutterkonzern ACS auf

Marcelino Fernandez Verdes gibt seinen Chefposten beim Hochtief-Mutterkonzern Actividades de Construcciones y Servicios (ACS) auf und zieht sich auch aus dem Verwaltungsrat zurück. In einer Mitteilung von ACS heißt es, Fernandez Verdes werde als Vorstandschef der Essener Hochtief AG tätig bleiben, an der ACS eine Mehrheitsbeteiligung hält, sowie als Chairman des Mautstraßenbetreibers Abertis.

Knorr-Bremse sichert sich Großauftrag von Bestandskunden

Die Münchner Knorr-Bremse hat sich von einem Bestandskunden eine Verlängerung eines bestehenden Liefervertrags mit einem Auftragsvolumen von ca. 1 Milliarde Euro über die Gesamtlaufzeit von 10 Jahren gesichert. Konkret gehe es um den Bereich Brems- und Luftaufbereitungssysteme für die europäischen schweren und mittleren Nutzfahrzeugplattformen des OEMs, teilte Knorr-Bremse mit.

SHW erwartet Geschäftsjahr 2021 auf Vor-Corona-Niveau

Der Autozulieferer SHW rechnet für 2021 mit der Erholung seiner Geschäfte und einer Rückkehr zum Niveau vor der Corona-Pandemie. Der Vorstand kündigte Konzernumsätze zwischen 420 und 460 Millionen Euro an und eine EBITDA-Marge von 8 bis 11 Prozent an. 2019 waren 432,4 Millionen Euro umgesetzt und eine operative Rendite von 9,6 Prozent erzielt worden. Zahlen für 2020 liegen bislang nicht vor.

Atos' Wirtschaftsprüfer entdecken Buchungsfehler bei US-Töchtern

Der französische IT-Konzern Atos sieht sich mit Buchungsfehlern bei zwei Tochterfirmen konfrontiert. Wie die Atos SE mitteilte, haben ihre Wirtschaftsprüfer bei den beiden Tochterfirmen Atos IT Solutions and Services Inc. und Atos IT Outsourcing Services LLC Mängel in der Finanzberichterstattung entdeckt. Die Töchter trugen 2020 etwa 11 Prozent zum Umsatz der Gruppe bei.

Lieferdienst Glovo will mit 450 Mio Euro frischem Geld expandieren

Glovoapp23 SL hat am Donnerstag Medienberichte bestätigt, wonach die spanische Lieferplattform bei ihrer jüngsten Finanzierungsrunde 450 Millionen Euro frisches Geld eingesammelt hat.

Vinci kauft Energiegeschäft von ACS für 4,9 Milliarden Euro

Vinci verstärkt sich mit einem milliardenschweren Zukauf im Bereich Energie und erneuerbare Energien. Wie der französische Bau- und Infrastrukturkonzern mitteilte, erwirbt er für 4,9 Milliarden Euro in bar das Energiegeschäft des spanischen Baukonzerns ACS.

Google investiert in südkoreanischen Mitfahrdienst

Google investiert rund 50 Millionen US-Dollar in den südkoreanischen Mobilitätsdienstleister Kakao Mobility Corp. Wie der Mutterkonzern Kakao Corp mitteilte, wird der US-Konzern 970.848 neue Aktien an Google ausgeben. Kakao Mobility betreibt mit etwa 28 Millionen Nutzern den beliebtesten Mitfahrdienst Südkoreas.

Micron, Western Digital prüfen Offerten für Chipkonzern Kioxia - Kreise

Das japanische Halbleiterunternehmen Kioxia zieht offenbar das Übernahmeinteresse gleich zweier Unternehmen, Micron Technology und Western Digital, auf sich. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen dem Wall Street Journal sagten, prüft jede Gesellschaft für sich einen Deal, der Kioxia Holdings mit rund 30 Milliarden US-Dollar bewerten könnte.

Microsoft bekommt US-Militärauftrag für 22 Milliarden Dollar

Microsoft wird für die US-Armee maßgeschneiderte Augmented-Reality-Headsets entwickeln und bauen. Der Auftrag hat einen Gesamtwert von bis zu 21,9 Milliarden Dollar, wie der IT-Konzern in einem Blog-Post mitteilte. Er würde Microsoft helfen, seine Rolle als wichtiger Lieferant der US-Regierung auszubauen.

Taiwans Computerriese TSMC will 100 Milliarden Dollar in Chip-Produktion stecken

Angesichts der weltweit riesigen Nachfrage nach Computerchips hat der taiwanische Konzern TSMC den Ausbau der Produktion angekündigt. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company werde in den kommenden drei Jahren 100 Milliarden Dollar (85,2 Milliarden Euro) investieren, teilte der Konzern am Donnerstag mit.

