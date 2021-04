Pfizer Inc und BioNTech gaben am Donnerstag die aktualisierten Ergebnisse zu ihrem COVID-19-Impfstoff bekannt. Bei den Teilnehmern deren Impfung bis zu 6 Monate zurückliegt, konnte eine Wirksamkeit zur Verhinderung der Krankheit von 91% festgestellt werden, so Reuters. "Mit diesen Daten ist das Unternehmen in der Lage, die volle Zulassung für den COVID-19-Impfstoff ...

