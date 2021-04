DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Markit: Deutsche Industrie zeigt im März Stärke

Zum Ende des ersten Quartals hat sich das Wachstumstempo in der deutschen Industrie deutlich beschleunigt. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg im März auf 66,6 von 60,7 Punkten. Schon in erster Veröffentlichung war ein Wert von 66,6 ermittelt worden, dessen Bestätigung Volkswirte erwartet hatten.

Markit: Eurozone-Industrie wächst mit Rekordrate im März

Der Eurozone-Industriesektor hat im März das stärkste Wachstum seit Umfragebeginn vor knapp 24 Jahren verzeichnet. Das signalisiert der finale Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor, der von 57,9 auf 62,5 Punkte zulegte, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Bei der ersten Veröffentlichung war ein Wert von 62,4 Zählern ausgewiesen worden, Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses ersten Ausweises erwartet.

Weidmann: PEPP-Käufe so kalibriert, dass Maximalvolumen ausreicht

Die Aufstockung der Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank (EZB) im Rahmen des Pandemiekaufprogramms PEPP lässt sich nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Jens Weidmann im Rahmen des derzeitigen Maximalvolumens von 1.850 Milliarden Euro bewältigen. "Die Käufe sind so kalibriert, dass das maximale Gesamtvolumen ausreicht", sagte Weidmann im Internationalen Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten. Der EZB-Rat habe zudem "ganz explizit formuliert", dass dieses Volumen nicht ausgeschöpft werden müsse, wenn es die Finanzierungsbedingungen und der mittelfristige Inflationsausblick nicht erforderten, fügte er hinzu.

FSB: Großbanken haben weniger Finanzierungsvorteile

Die weltweit größten und systemisch wichtigsten Banken haben keine so großen Finanzierungsvorteile gegenüber kleineren Instituten mehr wie vor der Großen Finanzkrise. Zu diesem Urteil kommt der Financial Stability Board (FSB) in seinem jetzt veröffentlichten Abschlussbericht zum Thema "Too big to fail". Darin stellt sich der FSB einerseits insgesamt ein gute Zeugnis aus. Er räumt aber andererseits ein, dass es durchaus noch Handlungsbedarf gebe und zudem Kritik aus der Wissenschaft am Erreichten und dessen Präsentation. Die Banken selbst dagegen äußerten sich befriedigt über die Reformfortschritte.

WHO: Europäische Corona-Impfkampagne ist "inakzeptabel langsam"

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die Corona-Impfkampagne in Europa als "inakzeptabel langsam" angeprangert. "Impfstoffe sind gegenwärtig unser bester Weg, um aus dieser Pandemie herauszukommen", betonte WHO-Europa-Direktor Hans Kluge. Die langsame Verteilung der Vakzine in Europa führe zu einer "Verlängerung" der Pandemie. Die Verteilung der Impfstoffe müsse durch eine Ankurbelung der Produktion und den Abbau bürokratischer Hürden beschleunigt werden, forderte Kluge. "Jede einzelne Ampulle, die wir vorrätig haben, muss genutzt werden - jetzt." Die Infektionslage in Europa bezeichnete die WHO als so "besorgniserregend" wie seit Monaten nicht mehr.

Grüne in Baden-Württemberg können sich zunächst nicht auf Koalitionspartner einigen

Nach ihren Sondierungsgesprächen zur Regierungsbildung in Baden-Württemberg haben die Grünen ihre Entscheidung über die Partner zur Aufnahme formeller Koalitionsverhandlungen zunächst vertagt. "Die heutige Beratung hat gezeigt, dass der Landesvorstand für diese wichtige Entscheidung mehr Zeit benötigt", erklärten die Parteichefs Sandra Detzer und Oliver Hildenbrand in Stuttgart. Nach Informationen aus Parteikreisen würde Ministerpräsident Winfried Kretschmann in seiner letzten Amtszeit lieber mit der CDU weiter regieren, während sich starke Stimmen im Parteivorstand für ein Ampelbündnis aussprechen.

Unions-Wirtschaftsexperten wollen "Rente mit 63" rückabwickeln - Zeitung

Fachpolitiker der Union haben auf eine tiefgreifende Reform der gesetzlichen Rentenversicherung gedrungen. In einem neuen Konzept der CDU/CSU-Mittelstandsunion (MIT) werde unter anderem eine Koppelung des Renteneintrittsalters an die Lebenserwartung und eine gedämpfte Entwicklung der Rentenerhöhung gefordert, berichtete die Bild-Zeitung. "Bei der Rente darf es keine Denkverbote geben", zitiert die Zeitung aus dem Papier.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe März 59,3 (2. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe März PROG: 58,8

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Feb war 56,1

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe März 59,8

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe März PROG: 59,7

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Feb bei 56,9

GB/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe März 58,9

GB/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe März PROG: 57,9

GB/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Feb war 55,1

