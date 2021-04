z-emotion meldet die Markteinführung von z-weave, einer Software für das 3D-Design von Bekleidung. Konzipiert für die Bekleidungs- und Textilbranche, können mit z-weave 3D-Modeprodukte entwickelt werden, wobei der Design- und Entwicklungsprozess beschleunigt und kostengünstiger wird, während Produktentwickler und Einkäufer sich virtuell über ihre Ideen austauschen können.

z-emotion enthält eine proprietäre 3D-Simulationsengine für Bekleidung, mit der Anwender virtuelle Produkte in Sekundenschnelle entwickeln können. Im Gegensatz zu bestehenden Akteuren setzt z-emotion den Fokus nicht nur auf die Verkürzung des Bemusterungsprozesses innerhalb der Lieferkette, sondern ermöglicht den Endverbrauchern sogar die Interaktion mit 3D-Kleidungsstücken in Echtzeit.

Da die visuellen Ergebnisse der 3D-Simulation von z-weave von hoher Detailtreue sind, können die Endverbraucher verschiedene Größen und Farben kombinieren und diese visuell auf die Avatare, die ihren Körper darstellen, in 360-Grad anpassen. Dieser live stattfindende virtuelle Anpassungsservice hilft Verbrauchern bei ihren Kaufentscheidungen sowie bei der Optimierung der Konversionsraten von E-Commerce-Plattformen bei Online-Verkäufen.

"Seit mehreren Jahren steigt die Nachfrage weltweiter Marken nach Innovationen. Der COVID-19-Ausbruch hat Unternehmen dazu gebracht, ihre digitalen Strategien zu überdenken. Mit einer großen Offenheit in Bezug auf die digitale Transformation hoffen wir, dass z-emotion zum Gamechanger in der Modewelt wird", so Dongsoo Han, CEO von z-emotion.

2021 gibt es weltweit über 3,8 Milliarden digitale Käufer, also die Hälfte der Weltbevölkerung. Mode ist das größte Segment 2021 wird ein Marktvolumen von 760 Milliarden US-Dollar prognostiziert und ein Wachstum von 11,4 pro Jahr erwartet. z-emotion ist perfekt aufgestellt, um dieses zunehmende Kaufverhalten zu nutzen und Marken dabei zu helfen, Verbrauchern mehr interaktive 3D-Inhalte zu bieten.

Weitere Informationen

z-emotion ist ein aufstrebendes Unternehmen für 3D-Technologie zur Simulation von Bekleidung. Mit seinen richtungweisenden Lösungen unterstützt es die Modebranche bei ihrem digitalen Transformationsprozess. Mit unserem Hauptprodukt z-weave bieten wir Unternehmen und Fachleuten für Bekleidung eine 3D-CAD-Software zur Visualisierung von Modeideen.

z-emotion mit Hauptsitz in Busan unterhält eine F&-E-Niederlassung in Seoul, ein Support-Büro in Hongkong und beschäftigt virtuelle Teams in Europa und den USA. Im Zuge der zahlreichen Produkterfolge haben sich auch die renommierten strategischen Investoren LG Electronics, VIVEX HTC und Shima Seiki der spannenden Investment-Reise angeschlossen.

Weitere Einzelheiten zu z-emotion finden Sie unter www.z-emotion.com.

Weitere Produktinformationen zu z-weave finden Sie unter www.z-weave.com.

