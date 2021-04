DJ F-Star Therapeutics: Merck KGaA übt Option für mehr Kooperation aus

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Darmstädter Pharmaunternehmen Merck KGaA hat eine dritte Option ausgeübt, um die Kooperation mit der F-Star Therapeutics Inc auszuweiten. Im Rahmen der Zusammenarbeit werde jetzt ein drittes Programm der zum Merck-Konzern gehörenden Ares Trading SA gestartet, teilte F-Star mit. Die Zusammenarbeit war 2019 gestartet worden. F-Star erhält nun eine Zahlung von Merck in nicht genannter Höhe. Zudem fallen bei Erreichen von Meilensteinen später Zahlungen und auch eine mögliche Umsatzbeteiligung an.

April 01, 2021 08:48 ET (12:48 GMT)

