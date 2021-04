DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 2. April bis Dienstag 6. April (vorläufige Fassung)

=== F R E I T A G, 2. April 2021 *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten März Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +675.000 gg Vm zuvor: +379.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,0% zuvor: 6,2% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,10% gg Vm zuvor: +0,23% gg Vm - EU/Ratingüberprüfungen für Frankreich (S&P), Polen (S&P) - Märkte/Börsenfeiertag Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien, US-Aktienmarkt - Märkte/verkürzter Börsenhandel US-Anleihemarkt (bis 18:00) S O N N T A G, 4. April 2021 - BG/Parlamentswahlen in Bulgarien M O N T A G, 5. April 2021 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit März (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 60,0 zuvor: 59,8 *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Februar PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: +2,6% gg Vm *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe März PROGNOSE: 58,4 Punkte zuvor: 55,3 Punkte - Märkte/Börsenfeiertag Australien, Belgien, China, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien D I E N S T A G, 6. April 2021 *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen Caixin März *** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland April *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Februar Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 8,1% zuvor: 8,1% *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - Märkte/Börsenfeiertag Hongkong ===

*** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- k.A.= keine Angabe

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

