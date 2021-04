New York (ots/PRNewswire) - Bill Wafford von JCPenney wird Finanzvorstand, und Thrasio führt eine Serie C-3-Aufstockung um 100 Mio. USD mit einem 50%igen Anstieg der Bewertung gegenüber Januar 2021 durchThrasio, das Konsumgüterunternehmen, das den Omnichannel-Handel und Konsumgüter neu erfindet, gab heute zwei wichtige Ankündigungen bekannt: den Abschluss einer letzten Tranche der Serie C-Eigenkapitalaufstockung und die Einstellung eines wichtigen CFOs, der das Führungsteam verstärkt.Diese letzte 100-Millionen-Dollar-Tranche bildet den Abschluss einer robusten Serie C-Eigenkapitalaufstockung, mit der das seit Dezember aufgenommene Gesamtkapital einen Betrag von 1,35 Milliarden USD erreicht hat. Diese folgt auf die kürzlich Bekanntgabe, dass Thrasio eine Fremdfinanzierung in Höhe von fast 500 Mio. USD und eine Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 750 Mio. USD abgeschlossen hat. Thrasio hat damit Möglichkeiten für bestehende Investoren eingerichtet, die in früheren Runden nicht zum Zuge gekommen sind. Diese Investitionen der Serie C-3 wurden mit einer um 50 % höheren Bewertung im Vergleich zur letzten Runde getätigt.Thrasio gab außerdem die Ernennung von Bill Wafford, einem Veteranen der globalen Einzelhandels- und Verbrauchermarkenbranche, zum Chief Financial Officer bekannt. Wafford kommt von JCPenney zu Thrasio, wo er als CFO tätig war und erfolgreich die Bemühungen der Einzelhandelsmarke für einen Wandel und eine Transformation leitete - die Umstrukturierung des Unternehmens, die Rettung von über 60.000 Arbeitsplätzen und die Schaffung der Voraussetzungen für das zukünftige Wachstum und den Erfolg von JCP. Als erfahrener Finanzexperte mit einem verbraucherorientierten Hintergrund war Wafford zuvor CFO bei einem anderen börsennotierten Unternehmen, The Vitamin Shoppe, und hatte leitende Positionen im Finanzbereich bei Target und Walgreens in den USA und in Übersee inne, wo er für die Expansion des Risikokapitalportfolios und die Steigerung der Rentabilität des Einzelhandelsgeschäfts des Unternehmens verantwortlich war."Bill Wafford ist der Richtige, um unsere Finanzorganisation durch das nächste Kapitel der Unternehmensgeschichte von Thrasio zu lenken", sagt Mitgründer und Co-CEO Josh Silberstein. "Waffords umfangreiche Erfahrung als Führungskraft bei globalen Einzelhandels- und Verbrauchermarken im Wert von mehreren Milliarden Dollar und sein ausgeprägtes Verständnis für komplexe Märkte werden für Thrasio von unschätzbarem Wert sein, da das Unternehmen weiterhin in neue Regionen und Kanäle expandiert.""Die Entwicklung von Thrasio und die Geschwindigkeit, mit der das Unternehmen Wachstum erzielt hat, ist gelinde gesagt beeindruckend, insbesondere wie es die Marktveränderungen der letzten zwölf Monate genutzt hat", so Bill Wafford, Chief Financial Officer. "Ich bin erfreut, eine anregende, teamorientierte Kultur anzutreffen, die Experimente und Anpassungsfähigkeit zulässt. Ich freue mich sehr, die Rolle zu übernehmen, um das Unternehmen auf die nächste Wachstumsphase vorzubereiten."Carlos Cashman, Mitbegründer und Co-CEO von Thrasio, ist begeistert, dass ein solcher Veteran der Verbrauchermarken zu Thrasio stößt. "Mit Bill Wafford an Bord ist unser Management-Team noch schlagkräftiger. Wir verfügen nun über eine enorme kombinierte Erfahrung bei der Akquisition, Entwicklung und dem Wachstum globaler Verbrauchermarken."Über ThrasioAls größter Akquisiteur von Amazon FBA-Marken verfügt Thrasio über eine massive Innovations- und Experimentierplattform, die qualitativ hochwertige Produkte über digitale Marktplätze und Einzelhändler weltweit auf den Markt bringt. Mit der Erfahrung aus der Bewertung von 6.000 Amazon-Unternehmen, der Akquisition von über 100 hoch bewerteten Marken und der Verwaltung einer Bandbreite von mehr als 15.000 kategoriespezifisch führenden Produkten sind die Marken von Thrasio profitabler, wachsen schneller und übertreffen fast jeden anderen Verkäufer auf Amazon. Unter der Leitung von Thrasio konkurrieren die eigenen Marken von Amazon mit den bekanntesten Marken und werden schnell zu den vertrauenswürdigen Artikeln, auf die sich Verbraucher für ihre täglichen Bedürfnisse verlassen. Zu den Marken von Thrasio gehören die Vybe PercussionTiefengewebe-Massagepistole,die hellenCircadian Optics Lichttherapie-Lampen und Hautpflegeprodukte von Sdara Skincare. Weitere Informationen finden Sie unter https://thras.io.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1479249/Bill_Wafford.jpgPressekontakt:Kate Burkekate.burke@thras.ioOriginal-Content von: Thrasio, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153437/4880144