Nachdem der DAX bereits am Dienstag ein neues Allzeithoch bei 15.030 Punkten markierte, macht sich der deutsche Leitindex am Gründonnerstag auf zu neuen Höhen und notiert im Laufe des Vormittags sogar zwischenzeitlich über der Marke von 15.100 Punkten. Kurz vor dem verlängerten Oster-Wochenende werden auf dem Stuttgarter Börsenparkett vor allem drei DAX-Schwergewichte gehandelt. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger 1. Volkswagen (WKN 766403) Umsatzspitzenreiter ist in Stuttgart seit ...

