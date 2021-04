Die Wiener Börse hat am Donnerstagnachmittag ihr Plus aus dem Vormittagshandel leicht ausgebaut. Bis gegen 14.45 Uhr stieg der ATX um 0,96 Prozent auf 3.189,97 Punkte. Der Handel verlief weiter ruhig. Unternehmensnachrichten lagen vor dem verlängerten Osterwochenende kaum vor und auch die am Nachmittag gemeldeten US-Daten wirkten sich bisher nicht merklich aus. Die veröffentlichte Zahl der wöchentlichen ...

