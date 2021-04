DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen ziehen wieder etwas an

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen bauen am Donnerstagnachmittag die Gewinne wieder leicht aus. Der DAX gewinnt 0,5 Prozent auf 15.080 Punkte, bei 15.104 wurde ein neues Rekordhoch markiert. Der Euro-Stoxx-50 legt 0,6 Prozent auf 3.941 zu. Gestützt wird die Stimmung weiterhin vom festen Dollar, der Euro wird um 1,1750 Dollar gehandelt und damit nicht weit über den Jahrestiefs. Die Perspektive eines billionenschweren Infrastrukturprogramms in den USA stützt daneben grundsätzlich. Schwächere US-Arbeitsmarktdaten werden in dem Umfeld ignoriert.

"Die große Frage ist, ob sich der DAX über der 15.000er Marke ins lange Osterwochenende verabschiedet", so QC Partners. Am Dienstag hatte der DAX die 15.000er-Marke erstmals geknackt und damit das erste Quartal sozusagen mit dem i-Pünktchen gekrönt. Mit einem Plus von 9 Prozent war das erste Quartal stark. Trotzdem müssen daraus nun keine Gewinnmitnahmen abgeleitet werden, denn der April gilt gemeinhin als einer der stärksten Börsenmonate überhaupt, vermutlich wegen der Dividendenkäufe vor den näher rückenden Hauptversammlungen.

Delivery Hero fest - Naspers erhöht Anteil

Gewinner Nummer eins im DAX sind Delivery Hero mit einem Plus von 3,7 Prozent. Der Technologie-Konzern Naspers aus Südafrika hat den Anteil an dem Essenslieferanten deutlich ausgebaut - auf knapp 24,5 von knapp 20 Prozent. Die Delivery-Hero-Aktie stand zuletzt wegen des schwachen Börsengangs von Deliveroo unter Abgabedruck.

Atos brechen um 15,8 Prozent ein. Hier belastet die Nachricht, dass der französische IT-Konzern sich mit Buchungsfehlern bei zwei US-Tochterfirmen konfrontiert sieht. Wie Atos mitteilte, haben ihre Wirtschaftsprüfer bei den beiden Tochterfirmen Atos IT Solutions and Services Inc. und Atos IT Outsourcing Services LLC Mängel in der Finanzberichterstattung entdeckt. Die Töchter trugen 2020 etwa 11 Prozent zum Umsatz der Gruppe bei.

Solutions 30 haussieren dagegen mit plus 29,2 Prozent an der Pariser Börse. Ein vom Unternehmen beauftragter Wirtschaftsprüfer hat die Unbegründetheit und Fehlerhaftigkeit in der Vergangenheit erhobener bilanzieller Vorwürfe bestätigt. Die unabhängigen Prüfer haben zudem Empfehlungen zur Vereinfachung und Stärkung einiger interner Abläufe für mehr Transparenz und Transaktionssicherheit ausgesprochen. Bei den Investoren ist über die Zeit allerdings viel Vertrauen zerstört worden.

Sodexo wird vorsichtiger

Nach einem überzeugenden ersten Halbjahr wird Sodexo für die zweite Hälfte des Geschäftsjahres gegenüber der Markterwartung etwas vorsichtiger. An der Börse wird zunächst die EBITDA-Entwicklung positiv herausgestellt, die im Berichtszeitraum 17 Prozent oberhalb der Markterwartung bei einem robusten FCF ausgefallen ist. Wegen der neuen Pandemie-Welle sei aber im zweiten Geschäftshalbjahr nicht mit einer deutlichen Steigerung des Umsatzvolumens zu rechnen, sagte CEO Denis Machuel. Sodexo notieren unverändert.

Henkel fallen trotz starker Umsatzzahlen um 0,4 Prozent. Der Rücksetzer wird mit Gewinnmitnahmen nach der jüngst guten Performance der Aktie begründet. Daimler schüttet die Dividende aus und gibt 1,4 Prozent nach. Für Lang & Schwarz geht es nach Eckdaten für das erste Quartal um 4,5 Prozent nach oben. Der Börsenmakler hat mit einem Handelsergebnis von 52 Millionen Euro ein neues Rekordergebnis erzielt und hat damit den Rekord aus dem vierten Quartal überboten. Broker gehören zu den Hauptprofiteuren des Börsenbooms, der nach dem Coronacrash eingesetzt hat.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.941,25 0,56 22,04 10,94 Stoxx-50 3.331,78 0,26 8,60 7,19 DAX 15.079,94 0,48 71,60 9,92 MDAX 32.215,16 1,57 497,80 4,61 TecDAX 3.440,96 1,35 45,92 7,10 SDAX 15.720,98 1,77 273,30 6,48 FTSE 6.729,90 0,24 16,27 3,92 CAC 6.093,00 0,42 25,77 9,76 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,33 -0,03 -0,57 US-Zehnjahresrendite 1,69 -0,05 -0,99 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:17 Mi, 17:30 % YTD EUR/USD 1,1758 +0,25% 1,1718 1,1737 -3,7% EUR/JPY 130,15 +0,22% 129,77 129,78 +3,2% EUR/CHF 1,1100 +0,30% 1,1081 1,1061 +2,7% EUR/GBP 0,8506 -0,05% 0,8518 0,8517 -4,8% USD/JPY 110,68 -0,04% 110,75 110,58 +7,2% GBP/USD 1,3822 +0,29% 1,3757 1,3778 +1,2% USD/CNH (Offshore) 6,5802 +0,24% 6,5840 6,5649 +1,2% Bitcoin BTC/USD 58.959,25 +0,02% 58.951,25 59.124,50 +103,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,35 59,16 +2,0% 1,19 +24,0% Brent/ICE 63,69 62,74 +1,5% 0,95 +23,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.727,44 1.707,20 +1,2% +20,24 -9,0% Silber (Spot) 24,70 24,41 +1,2% +0,29 -6,4% Platin (Spot) 1.205,85 1.188,50 +1,5% +17,35 +12,7% Kupfer-Future 3,99 4,00 -0,2% -0,01 +13,2% ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 01, 2021 09:58 ET (13:58 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.