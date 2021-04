DJ DJI, Intel und Cisco kehren der Mobilfunkmesse MWC den Rücken

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Mobile World Congress (MWC) in Barcelona, die weltweit wichtigste Mobilfunkmesse, muss wegen der Covid-19-Pandemie auf immer mehr wichtige Unternehmen verzichten. Neben dem US-Chiphersteller Intel und dem amerikanischen Netzwerkspezialisten Cisco habe sich auch der Drohnen-Weltmarktführer DJI aus China entschlossen, Ende Juni nicht nach Spanien zu reisen, berichtet die Zeitung Welt. Damit dürften sich immer mehr Unternehmen fragen, ob eine physische Präsenz vor Ort überhaupt noch lohnend ist, schreibt die Zeitung.

"In Übereinstimmung mit unseren Richtlinien in Bezug auf die laufende Pandemie wird unsere Präsenz auf dem diesjährigen MWC nur digital sein, und wir werden keinen Stand haben", heiße es bei Intel. Die Gesundheit der Mitarbeiter habe oberste Priorität. Auch Cisco führe Sicherheitsgründe an. Und eine DJI-Sprecherin sagte der Zeitung, "Wir überprüfen in jedem einzelnen Fall sehr sorgfältig, ob wir an Events oder Messen teilnehmen werden und haben uns in diesem Jahr dagegen entschieden am MWC teilzunehmen."

Ericsson, Nokia und Sony hatten schon vor gut drei Wochen ihren Ausstieg bekannt gegeben. Zuletzt hatte auch Google seine Teilnahme in Barcelona abgesagt. Im vergangenen Jahr war der MWC die erste große internationale Messe, die wegen der Pandemie abgesagt wurde. In diesem Jahr hat der Veranstalter die Messe bereits von ihrem ursprünglichen Termin im Februar auf Ende Juni verlegt, um sie zugleich als Präsenz-Messe und als virtuelle Veranstaltung durchzuführen.

