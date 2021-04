1. April 2021 Vancouver (Kanada) (TSX-V: NNO, OTC - Nasdaq International Designation: NNOMF, Frankfurt: LBMB). Nano One Materials Corp. ("Nano One" oder das "Unternehmen"), ein Technologieunternehmen mit einem patentieren und skalierbaren Industrieverfahren zur Herstellung von kostengünstigen, leistungsstarken Kathodenmaterialien, die in Lithium-Ionen-Batterien verwendet werden, freut sich bekannt zu geben, dass es seine bereits zuvor gemeldete Bought Deal-Finanzierung (das "Angebot") erfolgreich abgeschlossen hat.

Das Unternehmen hat insgesamt 5.405.000 Stammaktien (die "Stammaktien") zu einem Angebotspreis von 5,35 CAD pro Stammaktie (der "Ausgabepreis") ausgegeben, einschließlich 705.000 Stammaktien, die infolge der Ausübung der Mehrzuteilungsoption ausgegeben wurden (Bruttoeinnahmen von rund 28,9 Millionen CAD).

Die Stammaktien wurden auf Bought Deal-Basis von einem Konsortium unter der Leitung von TD Securities Inc. und Roth Canada ULC (die "Konsortialführer") sowie Eight Capital und Gravitas Securities Inc. (zusammen mit den Konsortialführern, die "Konsortialbanken") angeboten.

In Zusammenhang mit dem Angebot hat das Unternehmen an die Konsortialbanken eine Provision in Höhe von sechs Prozent der gesamten Bruttoeinnahmen aus dem Angebot bezahlt und 324.299 nicht übertragbare Vergütungs-Optionsscheine (die "Vergütungs-Optionsscheine") ausgegeben, die sechs Prozent der Anzahl der im Rahmen des Angebots verkauften Stammaktien entsprechen. Jeder Vergütungs-Optionsschein kann innerhalb von zwölf Monaten nach dem Abschluss (bis 1. April 2022) ausgeübt werden, um eine Stammaktie zum Ausgabepreis zu erwerben.

Das Unternehmen möchte die Erlöse aus dem Angebot für die laufende Forschungs- und Entwicklungsarbeit, den Ausbau der Pilotanlage, die Geschäftsentwicklung und strategische Initiativen mit Kollaborations- und sonstigen Partnern sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in Rechtsstaaten dar, in denen ein solches Angebot bzw. Vermittlungsangebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Die angebotenen Wertpapiere wurden bzw. werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung oder keine Ausnahmegenehmigung von einer solchen Registrierungspflicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 oder geltender einzelstaatlicher Wertpapiergesetze besteht.

Über Nano One

Nano One Materials ("Nano One") entwickelt eine patentierte Technologie für die kostengünstige Produktion von leistungsstarken Batteriematerialien, die in Elektrofahrzeugen, zur Energiespeicherung, in der Unterhaltungselektronik und in Batterien der nächsten Generation Anwendung finden.

Die Verarbeitungstechnologie behebt grundlegende Einschränkungen in der Lieferkette, indem umfassendere Rohstoffspezifikationen für die Anwendung in Lithium-Ionen-Batterien ermöglicht werden. Das Verfahren kann für eine Vielzahl an unterschiedlichen nanostrukturierten Materialien konfiguriert werden und bietet die Flexibilität, mit den Trends des aufstrebenden und zukünftigen Batteriemarkts sowie mit zahlreichen anderen Wachstumsmöglichkeiten Schritt zu halten.

Der neuartige dreistufige Prozess nutzt in der Industrie übliche Anlagen. Nano One hat eine Pilotanlage errichtet, um die Großserienproduktion zu demonstrieren und seine Technologie für eine Reihe von Materialien zu optimieren. Dieses Pilot-Anlagenprogramm wird mit der Unterstützung der kanadischen Regierung über Sustainable Development Technology Canada (SDTC) und das Automotive Supplier Innovation Program (ASIP), einem Programm von Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED), finanziert. Nano One erhält auch vom National Research Council of Canada Industrial Research Assistance Program (NRC-IRAP) finanzielle Unterstützung.

Die Mission von Nano One besteht darin, seine patentierte Technologie als führende Plattform für die weltweite Produktion einer neuen Generation von nanostrukturierten Verbundwerkstoffen zu etablieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.nanoone.ca.

Firmenkontakt:

Paul Guedes

mailto:info@nanoone.ca

(604) 420-2041

Medienkontakt:

Lisa Nash

Antenna Group für Nano One

mailto:nanoone@antennagroup.com

(646) 883-4296

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen

Bestimmte Aussagen und Informationen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen ("zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen und Informationen - mit Ausnahme von Aussagen oder Informationen über historische Fakten - sind zukunftsgerichtete Aussagen. Häufig können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "Budget", "fährt fort", "projiziert", "potenziell", "vorgeschlagen", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "rechnet mit" oder "glaubt" bzw. Ausdrücke im Negativ oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder durch Aussagen identifiziert werden, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "voraussichtlich" ergriffen, eintreten oder erreicht werden "können", "könnten", "würden", "dürften" oder "wird".

Zukunftsgerichtete Aussagen hierin beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen oder Informationen bezüglich des Zeitpunkts und der Bedingungen des Angebots und der Verwendung der daraus erzielten Erlöse.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf einer Reihe von Annahmen, die das Management als angemessen erachtet. Sollten sich solche Annahmen jedoch als ungenau erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen werden. Diese Annahmen schließen die unten aufgeführten ein, und, sofern nicht anders angegeben, hat Nano One eine Fortführung der bestehenden Geschäftstätigkeiten auf im Wesentlichen derselben Grundlage angenommen, wie sie zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung besteht. In Bezug auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen hat Nano One Annahmen getroffen, die sich unter anderem auf Folgendes beziehen: rechtzeitiger Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen (einschließlich Genehmigung durch die Börse) und anderer erforderlicher Zulassungen; Verwendung der Erlöse; die Stabilität der allgemeinen Wirtschafts- und Finanzmarktlage; und die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen werden. Nano One ist wesentlichen und sonstigen Risiken unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen von Nano One abweichen, einschließlich der Faktoren, die unter dem Abschnitt "Risk Factors" im jährlichen Informationsformular (Annual Information Form) des Unternehmens für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr beschrieben sind.

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57641Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57641&tr=1



