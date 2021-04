Am letzten Handelstag dieser Woche haben alle großen Wall-Street-Indizes stärker eröffnet. Dabei sind auch wieder Technologieaktien gefragt, was noch in der Vorwoche undenkbar war. Während der Dow Jones an der runden 33.000er-Marke einen Boden sucht, konnte der breiter aufgestellte S&P-500-Index erstmals die Marke von 4000 Punkten erreichen - ein neues ...

Den vollständigen Artikel lesen ...