FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ASCOT RES LTD BHQ CA04364G1063
AB/FROM ONWARDS 01.04.2021 17:15 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ASCOT RES LTD BHQ CA04364G1063
AB/FROM ONWARDS 01.04.2021 17:15 CET
ASCOT RESOURCES-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de