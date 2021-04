Talkdesk AI Trainer treibt das Unternehmen in seiner Vision, 80 der Kundeninteraktionen zu automatisieren, einen Schritt weiter voran und ermöglicht es Agenten und Vorgesetzten, Modelle künstlicher Intelligenz zu beobachten, zu validieren und schnell zu verbessern

Talkdesk AI Trainer erlaubt es Unternehmen, durch Automatisierung mehr Fälle mit Erfolg zu lösen, was wiederum die Genauigkeit verbessert, die Kosten pro Fall senkt und die Kundenzufriedenheit steigert

Talkdesk AI Trainer befähigt Unternehmen, ihre Agenten zu Experten für künstliche Intelligenz (KI) auszubilden und dabei Produkt- und Kundenwissen zu nutzen ein mutiger Schritt in die Zukunft der Arbeit, bei dem Agenten befähigt werden, am Zeitalter der KI teilzunehmen

Neue Ergänzung des Talkdesk-KI-Portfolios bringt das Unternehmen einen Schritt weiter in seiner Vision, 80 der Kundeninteraktionen automatisiert abzuwickeln

Heute stellte Talkdesk, Inc., das Cloud Contact Center für innovative Unternehmen, den Talkdesk AI TrainerTM vor, das erste Human-in-the-Loop-Tool (HITL) für Contact Center. Während die meisten Systeme für künstliche Intelligenz (KI) die Beschäftigung hochspezialisierter Datenwissenschaftler erfordern, ermöglicht die leistungsstarke Einfachheit von Talkdesk AI Trainer Agenten mit Domänenwissen, die KI-Modelle autonom zu verbessern. Das Ergebnis: Durch Automatisierung können Unternehmen mehr Fälle mit Erfolg lösen, was wiederum die Genauigkeit verbessert, die Kosten pro Fall senkt und die Kundenzufriedenheit steigert.

Human-in-the-Loop-Systeme, bei denen Menschen Informationen und Wissen für das KI-Training zur Verfügung stellen, sind für viele Anwendungen und die weitere Reifung von KI im Contact Center unverzichtbar. Talkdesk AI Trainer ist das erste HITL-Tool, das in den Betriebsablauf von Contact Centern integriert wird. Dashboards innerhalb des Talkdesk AI Trainers zeigen die Performance der einzelnen KI-Modelle an und weisen darauf hin, wo jedes Modell zusätzliches Training benötigt. Eine leicht zu bedienende Oberfläche erlaubt es auch nicht-technischen Mitarbeitern mit Fach- oder Geschäftskenntnissen, die Automatisierungsleistung zu verbessern.

"Talkdesk AI Trainer senkt die Hürde für den Einsatz von KI in Contact Centern und revolutioniert damit die Art und Weise, wie Unternehmen ihre KI-Modelle für die Automatisierung implementieren, warten und anpassen", sagt Charyana Kannan, Chief Product Officer bei Talkdesk. "Unternehmen brauchen keine hochspezialisierten Datenwissenschaftler mehr einzustellen, die ihre Machine-Learning-Modelle programmieren. Dank des AI Trainers werden Unternehmen autonom, indem sie ihre internen Fachexperten für die Dienstleistung Agenten und Vorgesetzte einsetzen, um Wissen in ihre bestehende KI-Architektur einzubetten. Der Talkdesk AI Trainer stellt einen mutigen Schritt in die Zukunft der Arbeit dar, bei dem Agenten die Möglichkeit erhalten, in die Ära der KI einzusteigen."

Der Talkdesk AI Trainer bringt Talkdesk einen Schritt weiter in seinem Bestreben, 80 der Kundeninteraktionen automatisiert abzuwickeln. Um eine Automatisierung von 80 zu erreichen, müssen Machine-Learning-Modelle wie Absichtserkennung, Stimmungserkennung und Sprache-zu-Text im Laufe der Zeit kontinuierlich verbessert werden. Auch wenn ein Modell im Labor noch so gut abschneidet, sinkt die Leistung drastisch ab, sobald es auf echte Kundendaten trifft. Daher müssen Machine-Learning-Modelle regelmäßig mit menschlicher Unterstützung nachtrainiert werden, um Schritt zu halten. Der Talkdesk AI Trainer ist in die Talkdesk-Plattform integriert und kann von jedem verwendet werden, um seine Machine-Learning-Modelle erneut zu trainieren und so die Effizienz zu verbessern.

"KI hat bahnbrechendes Potenzial, doch KI-Systeme sind nicht perfekt. Human-in-the-Loop-KI-Training kann die Lücken füllen, die Maschinen eventuell übersehen", sagt Zeus Kerravala, Founder und Principal Analyst bei ZK Research. "In dieser neuen KI-Ära stellt Talkdesk weiterhin hochmoderne Produkte zur Verfügung, die die Kosten senken und die CX verbessern werden."

Die Vision von Talkdesk, einen 80-prozentigen Automatisierungsgrad zu erreichen, wird durch seine KI- und Automatisierungsprodukte unterstützt. Diese reichen von Self-Service-Tools -Virtual Agent Voice und Virtual Agent Digital bis hin zu Tools zur Befähigung von Agenten, darunter Agent Assist, Screen Recording und Quality Management. Die Customer Insight Tools umfassen unter anderem Customer Feedback Management und Speech Analytics, die in Talkdesks Suite von KI-fähigen Produkten eine entscheidende Rolle spielen.

Der Start des Talkdesk AI Trainer erfolgt in einer Zeit, in der Talkdesk ein noch nie dagewesenes Wachstum und Momentum erlebt. Seit der Gründung im Jahr 2011 hat sich Talkdesk zu einem der bekanntesten Namen in der Kontaktzentrum-Branche entwickelt. Talkdesk wurde von Gartner als "Leader" (führender Anbieter) im ersten multiregionalen 2020 Magic Quadrant for Contact Center as a Service (CCaaS) ausgezeichnet, als "Leader" in der 2020 Forrester Wave für CCaaS benannt, in die 2020 Forbes Cloud 100-Liste aufgenommen und sicherte sich vor kurzem eine Serie-C-Finanzierung in Höhe von 143 Millionen USD, wodurch sich die Bewertung des Unternehmens auf mehr als 3 Milliarden USD erhöht.

Talkdesk revolutioniert den Kundenservice-Markt mit Talkdesk CX Cloud, der ersten und einzigen modernen, globalen End-to-End-Kundenerfahrungs-Lösung der Branche. Durch die Zusammenführung von skalierbarer Unternehmensperformance und einfacher Benutzerfreundlichkeit ermöglicht CX Cloud Unternehmen eine einfache Anpassung des Kontaktzentrum-Betriebs an die sich verändernden Bedürfnisse von Kundendienst- und Vertriebsteams und deren Endkunden, wodurch Produktivität, Kundenzufriedenheit und Kosteneinsparungen gesteigert werden. Talkdesk CX Cloud bietet eine dynamische Kundenerfahrungs-Plattform, die von künstlicher Intelligenz (KI) angetrieben wird, einen White-Glove-Ansatz für umfassende Unternehmensdienstleistungen und einfache, nahtlose Integrationsmöglichkeiten mit mehr als 60 Unternehmenssystemen, darunter die umfassendste Salesforce-Integration. Talkdesk CX Cloud setzt neue Maßstäbe für den Markt für Lösungen für Kontaktzentren mit unternehmensweiter Skalierbarkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit und wird durch die branchenweit einzige Service-Level-Vereinbarung mit 100 Verfügbarkeit gesichert.

