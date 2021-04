DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

GRÜNDONNERSTAG: In Dänemark und Norwegen waren die Börsen geschlossen. In Schweden endete der Handel nach einer verkürzten Sitzung um 13:00 Uhr.

KARFREITAG: Der Börsenhandel ruht in folgenden Ländern: Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland (Aktien und Eurex), Finnland, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur und Spanien. In den USA bleiben die Aktienmärkte geschlossen, am Anleihemarkt endet der Handel nach einer verkürzten Sitzung um 18:00 Uhr.

OSTERMONTAG: In folgenden Ländern findet kein Börsenhandel statt: Australien, Belgien, China, Dänemark, Deutschland (Aktien und Eurex), Finnland, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, und Spanien.

AKTIENMÄRKTE (18:40 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.945,96 +0,68% +11,07% Stoxx50 3.334,81 +0,35% +7,29% DAX 15.107,17 +0,66% +10,12% FTSE 6.737,30 +0,35% +3,92% CAC 6.102,96 +0,59% +9,94% DJIA 33.143,29 +0,49% +8,29% S&P-500 4.011,96 +0,98% +6,81% Nasdaq-Comp. 13.450,02 +1,53% +4,36% Nasdaq-100 13.300,29 +1,60% +3,20% Nikkei-225 29.388,87 +0,72% +7,09% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 171,76 +57

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,30 59,16 +1,9% 1,14 +23,8% Brent/ICE 64,01 62,74 +2,0% 1,27 +24,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.726,71 1.707,20 +1,1% +19,51 -9,0% Silber (Spot) 24,80 24,41 +1,6% +0,40 -6,0% Platin (Spot) 1.205,00 1.188,50 +1,4% +16,50 +12,6% Kupfer-Future 3,99 4,00 -0,1% -0,01 +13,2%

Die Ölpreise ziehen etwas an. Sie profitieren noch immer von dem am Vortag gemeldeten Rückgang der US-Ölvorräte, aber auch vom etwas nachgebenden Dollar. Ansonsten blicken die Akteure auf die Opec+-Konferenz am Donnerstag. Dass die Opec informierten Kreisen zufolge die Förderung in den kommenden drei Monaten wieder anheben will, belastet nicht.

Die sinkenden Anleiherenditen in Verbindung mit dem etwas schwächeren Dollar geben dem Goldpreis Auftrieb.

FINANZMARKT USA

Fest - Die US-Börsen zeigen sich am letzten Handelstag vor dem Osterwochenende mit Aufschlägen. Stützend wirkt das von US-Präsident Joe Biden am späten Mittwoch vorgestellte geplante Infrastrukturpaket. Dass das Paket mit Steuererhöhungen finanziert werden soll, scheint die Anleger zunächst nicht sonderlich zu stören angesichts der Aussicht auf eine Belebung der Wirtschaft. Wie weit die Erholung vorangekommen ist, zeigen neue Konjunkturdaten: Die Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche enttäuschten, denn es wurden mehr Anträge gestellt als in der Vorwoche und auch mehr als erwartet. Die von Markit und ISM für das verarbeitende Gewerbe veröffentlichten März-Einkaufsmanagerindizes zeigten indessen eine Belebung in der US-Industrie. Beim ISM-Index wurden die Erwartungen der Ökonomen dabei deutlich übertroffen. Im Technologiesektor stehen Micron (+4,3%) und Western Digital (+4,3%) mit angeblichen Übernahmeplänen im Blick. Jeder der beiden Chiphersteller erwäge ein Übernahmegebot für die japanische Kioxia Holdings (ehemals Toshiba Memory), berichten informierte Personen. Micron hat zudem überraschend gute Zahlen und einen optimistischen Ausblick veröffentlicht. Emergent Biosolutions brechen um 14,1 Prozent ein, nachdem die Qualität einer im Auftrag von Johnson & Johnson (-0,7%) hergestellten Charge des Covid-19-Impfstoffs "nicht den Anforderungen" entsprochen hat. Microsoft (+2,4%) wird für die US-Armee maßgeschneiderte Augmented-Reality-Headsets entwickeln und bauen. Der Auftrag hat einen Gesamtwert von bis zu 21,9 Milliarden Dollar. Die Ratingagentur Fitch hat indessen die Bonität des Softwarekonzern wieder auf die bestmögliche Note hochgestuft.

Am Anleihemarkt entfernen sich die Renditen weiter nach unten von ihrem 14-Monatshoch, das sie am Dienstag bei über 1,77 Prozent gesehen hatten, und notieren aktuell bei 1,67 Prozent. Es gibt allerdings Befürchtungen, dass das Infrastrukturprogramm eine Überhitzung der Wirtschaft zur Folge haben könnte, wie Charalambos Pissouros von JFD Group anmerkt. Sollte es dazu kommen, dürften die Anleiherenditen steigen, was wiederum die Aktienmärkte belasten würde.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Freundlich - Der DAX erreichte ein Rekordhoch. Gestützt wurde die Stimmung weiterhin vom festen Dollar sowie der Aussicht auf ein billionenschweres US-Infrastrukturprogramm. Am Nachmittag kam Unterstützung von starken US-Konjunkturdaten. Mit den guten Vorgaben von Wall Street ging es für Technologiewerte um 2 Prozent nach oben. Tagesverlierer waren Öl- und Gaswerte mit einem Minus von 0,4 Prozent. Hier hielten sich die Anleger vor dem OPEC+-Treffen zurück. Offenbar will das Kartell die Ölproduktion in den kommenden drei Monaten leicht nach oben fahren. Gewinner Nummer eins im DAX waren Delivery Hero (+3,8%). Der Technologie-Konzern Naspers aus Südafrika hat den Anteil an dem Essenslieferanten deutlich ausgebaut. Die Aktie von Wettbewerber Deliveroo verlor nach dem enttäuschenden Börsendebüt vom Mittwoch in London weitere 1,9 Prozent. Bei Atos (-12,4%) belastete die Nachricht, dass der französische IT-Konzern sich mit Buchungsfehlern bei zwei US-Tochterfirmen konfrontiert sieht. Solutions 30 haussierten dagegen mit plus 27,6 Prozent an der Pariser Börse. Ein vom Unternehmen beauftragter Wirtschaftsprüfer hat die Unbegründetheit und Fehlerhaftigkeit in der Vergangenheit erhobener bilanzieller Vorwürfe bestätigt. Lufthansa verloren 3 Prozent. Im Handel wurde auf angebliche Pläne des Unternehmens verwiesen, sich auf der Hauptversammlung Kapitalerhöhungsmaßnahmen von 5,5 Milliarden Euro genehmigen zu lassen. Henkel fielen trotz starker Umsatzzahlen um 0,7 Prozent. Der Rücksetzer wurde mit Gewinnmitnahmen nach der jüngst guten Performance der Aktie begründet. Daimler (-0,9%) schüttete die Dividende aus. Für Lang & Schwarz ging es nach guten Eckdaten für das erste Quartal um 1,6 Prozent nach oben.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:17 Mi, 17:30 % YTD EUR/USD 1,1775 +0,39% 1,1718 1,1737 -3,6% EUR/JPY 130,20 +0,26% 129,77 129,78 +3,3% EUR/CHF 1,1078 +0,09% 1,1081 1,1061 +2,5% EUR/GBP 0,8511 +0,01% 0,8518 0,8517 -4,7% USD/JPY 110,58 -0,14% 110,75 110,58 +7,1% GBP/USD 1,3835 +0,38% 1,3757 1,3778 +1,2% USD/CNH (Offshore) 6,5747 +0,16% 6,5840 6,5649 +1,1% Bitcoin BTC/USD 58.752,42 -0,33% 58.951,25 59.124,50 +102,2%

Der Dollarindex gibt um 0,3 Prozent nach. Während sich die Stimmen mehren, die den jüngsten Höhenflug des US-Dollar als passend betrachten, machen Analysten beim Euro Potenzial aus. Die Gemeinschaftswährung könnte insbesondere zum Pfund Sterling zulegen. Die Experten von Activtrades begründen diese Sicht mit der Annahme eines substanziellen Zuwachses bei der Impfstofflieferung im zweiten Quartal in die Eurozone. Die Euro-Schwäche in der ersten Periode sei im Wesentlichen Ergebnis der Sorgen über die schleppende Impfkampagne gewesen. In den USA und auch in Großbritannien sei diese viel erfolgreicher verlaufen. Doch dies könnte sich nun ändern, urteilt Activtrades-Analyst Ricardo Evangelista.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Durch die Bank mit steigenden Kursen haben sich am Donnerstag die asiatischen Börsen gezeigt. Im Handel verwies man auf das Infrastrukturprogramm, das US-Präsident Joe Biden am späten Mittwoch vorgestellt hatte. Die staatlich stimulierte Nachfrage nach Investitionsgütern und Dienstleistungen werde massiv steigen, hieß es im Handel. Davon dürften auch Unternehmen in Asien profitieren. In Tokio stützte ein positiver Tankan-Bericht der japanischen Notenbank. Angeführt wurde der japanische Aktienmarkt von Aufschlägen in den Sektoren Halbleiter und Versicherungswesen. Dai-ichi Life Holdings schossen um 9,5 Prozent empor. Der Versicherungskonzern will bis zu 15 Prozent der eigenen Aktien zurückkaufen. Toshiba zogen um 4,5 Prozent an. Micron Technology und Western Digital bereiten laut Kreisen eine mögliche Offerte für Kioxia Holdings vor - einer der Hauptaktionäre ist Toshiba. An den chinesischen Kernlandbörsen ging es etwas gemächlicher nach oben. In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im März verlangsamt. In Hongkong war die Stimmung besser. Konsum- und Technologie-Werte führten den Markt an. In Seoul waren Technologie- und Automobilwerte gesucht - gestützt von besser als vorausgesagt ausgefallenen Handelsdaten in Südkorea. Index-Schwergewicht Samsung Electronics zog um 1,6 Prozent an. Die Titel des Batterieherstellers SK Innovation schnellten um 9,2 Prozent in die Höhe. In den USA feierte das Unternehmen einen Erfolg im Streit mit LG Chem um geistiges Eigentum. Die Aktie kletterte gleichwohl um über 1 Prozent. Starke

