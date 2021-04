An den internationalen Aktienmärkten geht die Post ab und Dow Jones und DAX nageln im Wochenrhythmus Rekordstände in die Anzeigetafeln. Der Technologiesektor stand zuletzt zwar unter Druck, hat jetzt aber ebenfalls nach oben gedreht und gibt wieder Vollgas. Am letzten Handelstag vor den Osterfeiertagen präsentieren sich die Börsen noch einmal in Bestform. Der DAX klettert in der Spitze auf 15.104 Zähler - kein Aprilscherz! - und damit auf den höchsten Stand aller Zeiten. An der Wall Street geht am Donnerstag ebenfalls rund wobei insbesondere Technologie-Aktien auf der Einkaufsliste der Anleger stehen. In der aktuellen Folge des Money Train sprechen Martin Weiß und Andreas Deutsch über die Rekordjagd an den Börsen, weshalb die Kurse weiter steigen werden und welche Branchen spannend sind. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Viel Spaß beim Reinhören!