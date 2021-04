Kurz vor den Osterfeiertagen kam der DAX heute noch mal richtig in Schwung und konnte, nachdem er in dieser Woche erst die Marke on 15.000 Punkten verteidigt hatte, auch gleich noch einen Anschlussgewinn erzielen. Zum Handelsschluss stand er 99 Punkte höher bei 15.107 Punkten und profitierte damit auch noch vom freundlichen Handelsbeginn an der Wall Street. Dort liegt der DJIA aktuell 162 Punkte im Plus bei 33,144 Punkten, während der Nasdaq 100 fast dreimal stärker steigt und aktuell 208 Punkte auf 13.299 Zähler gewinnt.Bei den Einzelwerten kann Biontech (US09075V1026) aktuell 3,19 % auf 112,67 Dollar zulegen, nachdem neue Studienergebnisse zeigen, dass der Corona-Impfstoff auch gegen die Südafrika-Variante wirksam ist. Zudem hätte die Studie ergeben, dass die Wirksamkeit des Impfstoffes bei 91,3 % nach der zweiten Impfung liege. Die Aktie hat mit ihrem heutigen Anstieg nun auch die Nackenlinie ihres seit dem 02.03.2021 gebildeten Doppelbodens nach oben verlassen, womit sich die charttechnische Lage weiter verbessert.

