In den USA beendeten alle Indizes die verkürzte Woche mit grünen Vorzeichen. Unter den Technologiewerten ging die am Vortag begonnene Erholung mit Tempo weiter, nachdem sie in den vergangenen Wochen bei Anlegern etwas an Zuspruch verloren hatten. Der von dieser Branche geprägte Index Nasdaq100 stieg um 1,82 Prozent auf 13.329,52 Punkte. Er erreichte den höchsten Stand seit Februar. Als Haupttreiber gilt weiter die Hoffnung, dass die Impffortschritte einen Weg aus der Pandemie bahnen und die billionenschweren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...