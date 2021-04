Bei der BMW-Aktie (WKN: 519000) lief es zuletzt wieder deutlich besser. Alleine mit Blick auf die Performance in diesem Jahr stellen wir fest, dass die Stammaktie des Münchener Autobauers seit dem Jahresstart von 71,66 Euro auf das derzeitige Kurslevel von 88,50 Euro geklettert ist. Das entspricht einem Plus von soliden 23,5 % innerhalb von ca. drei Monaten. Ist es ein operativer Turnaround oder zumindest die Möglichkeit? Oder auch ein Wechsel von Wachstum und Corona-Profiteuren in Richtung Value? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...