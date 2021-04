Was ist das beste Geschenk, das man einem Kind machen kann? Bücher und Spiele stehen da ganz oben. Eine gute Ausbildung ist auch wichtig. Ein sicheres und liebevolles Zuhause, natürlich. Es folgt ein äußerst wertvolles Geschenk, an das du vielleicht noch nicht gedacht hast: finanzielle Bildung. Ohne finanzielle Bildung und Kenntnisse im Umgang mit Geld können deine Kinder aufwachsen und sich schnell in Schulden wiederfinden und über ihre Verhältnisse leben. Es kann sogar sein, dass sie am Ende deine ...

