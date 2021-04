Diese Woche feierten die Börsen. Rekorde fielen - wieder einmal - nicht nur in Deutschland und den USA. Droht langsam schon so etwas wie eine Euphoriephase? Oder ein "wenn die letzten gekauft haben, wer soll dann noch kaufen"? Natürlich ist das diese Woche erreichte Kursniveau hoch. Insbesondere wenn man bedenkt das vor gut einem Jahr Anfang März der DAX an der 9.000er Grenze kämpfte. Und jetzt schliesst der Index diesen Donnerstag auf 15.107,17 Punkten. Woran lag's? Fortschreitende Impferfolge in USA und Grossbritannien. Dazu die auch in Europa absehbare Versorgung mit genügend Impfstoff bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...