Berlin (ots/PRNewswire) - - Die rasche Verlagerung auf E-Commerce in der Coronakrise verhilft dem Unternehmen zu einem beachtlichen Wachstum, und die Zusammenarbeit mit China Railway Express erhöht die Effizienz der LogistikChanghong, ein wichtiger Akteur auf dem internationalen Markt für Unterhaltungselektronik, hat seinen Umsatz in Europa im Jahr 2020 verdreifacht. In der Coronakrise entwickelte das Unternehmen schnell seine E-Commerce-Sparte, erweiterte die Vertriebskanäle und errichtete Online-Shops auf vielen der wichtigsten E-Commerce-Plattformen Europas. Dadurch stiegen die Online-Verkäufe im Vergleich zum Vorjahr um das Vierfache. Durch die kürzliche Einführung des Changhong-Güterzugs von China Railway Express (CRE) kann das Unternehmen zukünftig noch flexibler auf Markttrends reagieren.Europa ist ein Schlüsselmarkt für die weitere Expansion von Changhong außerhalb seines Heimatmarkts. "Die verkürzte Transitzeit für Haushaltsgeräte "Made in Sichuan", in europäische Länder, die einen Bahnanschluss haben, wird uns sehr dabei helfen, unsere Expansion auf diesem Markt zu beschleunigen", sagte der General Manager von Changhong Europe Electric, Tiger Wu. Bisher dauerte der Transit der Produkte von Changhong von der Provinz Guangdong nach Prag in der Tschechischen Republik über Seefracht 45 Tage. Mithilfe von CRE wird der Transit von Chengdu nach Prag auf 13 Tage verkürzt. Die Bedürfnisse des Marktes und der Produktion können mit einer kürzeren Reaktionsfähigkeit bedeutend besser befriedigt werden.Der "Changhong Express" der CRE mit 41 vollen Containern mit Elektrohaushaltsgeräten "made in Sichuan" verließ Chengdu am 6. Januar und erreichte Duisburg am 24. Januar. Dies ist der erste Transport nach der Vertragsunterzeichnung mit CRE in Chengdu und Chongqing."Zurzeit sendet Changhong Kühlschränke und andere komplett montierte Geräte sowie Leiterplatten, Internet-of-Things-Module und andere Geräte über CRE nach Europa. So gelingt es, die wachsende Nachfrage auf dem europäischen Markt sowie die Bedürfnisse der dort ansässigen Hersteller zu erfüllen und die weitere schnelle Expansion auf diesem Markt durch einen zuverlässigen Vertriebskanal zu unterstützen. Gleichzeitig integriert Changhong europäische Ressourcen: Das Unternehmen baut eine Serviceplattform für Logistik auf und bringt über CRE in Europa hergestellte Autoteile nach Chengdu zurück, um Automobil- und andere Hersteller in China zu beliefern", so Wu.Changhong Europe Electric mit Sitz in Nymburk, in der Tschechischen Republik, ist die größte von einer chinesischen Firma gebaute Produktionsstätte des Landes. Die dort gefertigten Flachbildfernseher sind in viele europäische Märkte vorgedrungen und haben dort bereits erhebliche Marktanteile erobert. Da seit der Coronakrise die traditionellen Routen gestört sind, ist die CRE-Verbindung zu einer wichtigen Lieferstrecke geworden.Die Innovationen in der Logistik und Lagerung, die CRE eingeführt hat, ermöglichen auch ein neues Geschäftsmodell. Yang Jin, stellvertretender Geschäftsführer bei Sichuan Changhong Electric und Leiter des Auslandsgeschäfts, sagte: "Die Bahnstrecke von China Railway Express (Chengdu-Chongqing) wird dazu beitragen, die Stabilität der regionalen Industrie und der Lieferketten zu gewährleisten. Mit ihrer Größe werden die neuen internationalen Drehkreuze eine stimulierende Wirkung auf Industrie und Handel haben. Den Transportverbindungen kommt eine Schlüsselrolle zu bei der schnellen Umwandlung von Chengdu und Chongqing von einer eher sekundären Rolle im der chinesischen Gesamtwirtschaft zu einem "Portal-Hub" und einem zentralen Akteur in der wirtschaftlichen Zukunft des Landes. Der von China Railway Express (Chengdu-Chongqing) geschaffene Logistikkanal dürfte das internationale Lieferkettensystem von Changhong weiter konsolidieren. Auch zukünftig plant Changhong, den Lieferkanal Chengdu-Chongqing zu nutzen, um seine Präsenz auf dem europäischen Markt weiter auszubauen und den europäischen Fertigungssektor zu beliefern."