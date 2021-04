Dem Treiben einer Bankräuber-Bande hat die Wiener Polizei ein Ende gesetzt, lese ich in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Wien. Die vier Männer dürften für sieben Überfälle in Wien, Salzburg und Graz im Vorjahr, unter anderem in mehrere Raiffeisenbanken, verantwortlich sein. Am 19. Oktober liefen sie der Polizei und einem Cobra-Einsatzkommando in die Falle. Nach einem Raub in einer Floridsdorfer ...

