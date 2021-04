Der USD/JPY notiert tiefer und zieht sich von früheren Höchstständen zurück - Die niedrigeren US-Renditen stellen die jüngste Aufwärtsentwicklung auf den Prüfstand - Die US NFP stehen am Nachmittag in Fokus - Die japanische Währung scheint leichte Gebote zu erhalten und das zieht den USD/JPY zum Ende der Woche nach unten. USD/JPY schaut auf Lohnabrechnungen ...

