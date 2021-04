Düsseldorf - Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren werden im Netz häufig und gezielt von Werbetreibenden angesprochen. Das ergab, wie der "Spiegel" in seiner aktuellen Ausgabe berichtet, eine Untersuchung der Landesanstalt für Medien NRW. Für die Analyse ließen die Medienwächter mehrere virtuelle Profile programmieren, die in der Vorweihnachtszeit ausgesuchte Websites besuchten und dabei Nutzertypen verschiedenen Alters simulierten.



Die meisten Werbekontakte entfielen dabei im Untersuchungszeitraum auf den Avatar "Kind", der Kindersendungen sah oder entsprechende Websites besuchte. Öfter als jede andere Altersgruppe wurde er durch "Targeted Advertising" zielgerichtet angesprochen. Drei von zehn Unternehmen, die überproportional stark Kinder bewerben, sind Smartphone-Spieleanbieter. Diese Apps sind zwar in der Regel gratis, können aber durch In-App-Käufe zu Kostenfallen werden.



Teenager im Alter von 14 bis 17 Jahren sahen hingegen häufiger Werbung, die sich an Erwachsene richtet, etwa für Alkohol oder Beratungsagenturen.

