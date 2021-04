Der NZD/USD hat am Freitag den höchsten Stand seit 10 Tagen erreicht - Der US Dollar Index verzeichnet unter 93,00 leichte Verluste - Die Investoren warten auf den US-Arbeitsmarktbericht für März - Der NZD/USD legte am Donnerstag um 30 Punkte zu, da der Greenback inmitten fallender Renditen der US-Staatsanleihen und eines risikofreudigen Marktumfelds ...

