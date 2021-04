TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Börsen sind am Freitag mit deutlichen Kursgewinnen ins Wochenende gegangen. Das Handelsvolumen war allerdings unterdurchschnittlich. Wichtige Aktienmärkte wie New York, London und Frankfurt blieben an diesem Tag wegen eines Feiertages geschlossen. Die Stimmung in Asien sei durch das Rekordhoch bei einem wichtigen US-Index am Vortag angehoben worden, hieß es von Experten. Zudem halte die Hoffnung auf eine durch Stützungsmaßnahmen von Regierungen und Zentralbanken unterstützte Erholung der Wirtschaft an.

Der japanische Nikkei 225 schloss 1,58 Prozent höher bei 29 854,00 Punkten. Der CSI-300-Index mit den 300 größten Unternehmen, die an Chinas Festlandbörsen gelistet sind, rückte um 0,99 Prozent auf 5161,56 Zähler vor. Der Hang-Seng-Index in Hongkong legte um 1,97 auf 28 983,74 Punkte an./he

