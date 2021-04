Börsenpsychologie - Gefährliche Fallstricke

Menschen sind keine kühl kalkulierenden Roboter, sondern lassen sich auch an der Börse häufig von ihren Emotionen leiten. Genau deshalb tappen viele immer wieder in die gleichen psychologischen Fallen, zu denen unter anderem die unterschiedliche Bewertung von Gewinnen und Verlusten gehört, was häufig in hohen Börsenverlusten resultiert. Doch das muss nicht sein. Wer die Konzepte des Dispositionseffekts und des Sunk-Cost-Effekts versteht und die entsprechenden Gegenmaßnahmen ergreift, kann an der Börse dauerhaft erfolgreich sein.

Unberechenbare Anlageentscheidungen

Lange Zeit galt für die breite Masse der Wirtschaftswissenschaftler als sicher, dass die Finanzmärkte einen Hort der Rationalität darstellen und dass der Anleger als sogenannter Homo oeconomicus ein kühler Rationalist ist, der ausschließlich seinen Nutzen maximiert und der in seinen Anlageentscheidungen berechenbar ist. Doch wer diese theoretische Annahme beiseitelegte und seinen Blick auf die Börsen-Praxis lenkte, erkannte eine ganz andere Wirklichkeit.

Denn die Geschichte der Finanzmärkte ist unter anderem von Obsessionen, Übertreibungen, Panikverkäufen und Irrtümern geprägt und lässt sich nicht mit mathematischen Formeln erklären, sondern eher mit den Instrumenten eines Psychoanalytikers. Der Grund hierfür ist, dass sich Handelsentscheidungen und die entsprechenden Auswirkungen auf die Kurse häufig nur mit psychologischen Verhaltensmustern der Anleger ergründen lassen. Und diese Verhaltensmuster hängen zum einen davon ab, wie Informationen wahrgenommen und verarbeitet werden, zum anderen davon, wie Emotionen auf diese Wahrnehmung und die Entscheidungen wirken.

Menschen nehmen Informationen in der Regel nicht gleich stark auf, allerdings sind unter den meisten Menschen in vielen unterschiedlichen Situationen Gemeinsamkeiten zu erkennen, und zwar sowohl bei der Informationsverarbeitung als auch bei den Handelsentscheidungen, die daraus resultieren.

"Die Bahn der Himmelskörper kann ich auf Zentimeter und Sekunden berechnen, aber nicht, wie eine verrückte Menschenmenge die Börsenkurse in die Höhe oder Tiefe treiben kann", sagte schon der weltberühmte Physiker Isaac Newton, nachdem er im Jahr 1720 beim Platzen der sogenannten Südseeblase 20.000 Pfund verloren hatte.

Die schwerste Psycho-Falle: Der Dispositionseffekt

Häufig treffen die Menschen an der Börse dabei Fehleinschätzungen und -entscheidungen, die zu Verlusten führen. Ein Beispiel hierfür aus der Börsenpsychologie beziehungsweise Verhaltensökonomik (Behavioral Economics) ist der sogenannte Dispositionseffekt, der wahrscheinlich die schwerste und verlustreichste psychologische Falle ist, in die Anleger immer wieder tappen.

Der Dispositionseffekt gehört zu einer Reihe psychologischer Effekte bei Finanzentscheidungen, die unter dem Begriff "Reflection Effect" zusammengefasst werden. Typisch für den Reflection Effect ist immer, dass es im Gewinnfall und im Verlustfall unterschiedliches, meist genau gegensätzliches und in der Regel eher irrationales Verhalten zu beobachten gibt.

Unterschiedliche Bewertung von Gewinnen und Verlusten

Hierzu ein einfaches Beispiel: Ein Teilnehmer in einer Spielshow hat einen Kontostand von 50.000 Punkten erspielt. Der Moderator lässt ihm die Wahl, diese Punkte in 50.000 Euro umzutauschen und sich diesen Betrag auszahlen zu lassen oder eine Münze zu werfen. Bei Kopf bekommt der Kandidat 10.000 Euro zusätzlich ausgezahlt, also insgesamt 60.000 Euro, bei Zahl werden ihm von den 50.000 Euro dagegen 10.000 Euro abgezogen, sodass er mit nur noch 40.000 Euro nach Hause gehen würde. Wie empirische Untersuchungen immer wieder zeigen, neigen in der Mehrzahl der Fälle die Menschen dazu, die "sicheren" 50.000 Euro mitzunehmen und auf den Münzwurf zu verzichten.

