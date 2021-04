Trotz der wüsten Zeit im Jahr 2020 sind langfristig aufgestellte Investoren für ihre Geduld belohnt worden. Der Nasdaq Composite stieg um fast 106 % vom Bärenmarkttief am 23. März 2020, während der S&P 500 um 77 % zulegte. Das Tolle an langfristigen Investitionen ist, dass man kein Vermögen braucht, um an der Wall Street zu verdienen. Wenn man großartige Unternehmen hält, ist Zeit der einzige Verbündete, den man braucht, um ein bedeutendes Vermögen aufzubauen. Wer also 500 Euro zur Verfügung hat, ...

