Am 25. März 2021 hatte Amazon per Tweet Vorwürfe dementiert, Mitarbeitende seien während ihrer Schichten gezwungen, in Flaschen zu urinieren. Nun rudert das Unternehmen zurück. Im Grunde wollte der US-Politiker Mark Pocan Amazon vor allem für seine Versuche kritisieren, die Bildung einer Arbeitnehmervertretung zu behindern. Vermutlich der besseren Wirkung wegen hatte Pocan seine Kritik indes mit dem Vorwurf verbunden, Amazon "zwinge seine Mitarbeitenden dazu, in Flaschen zu pinkeln." Paying workers $15/hr doesn't make you a "progressive workplace" when ...

Den vollständigen Artikel lesen ...