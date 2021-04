Willst du bis zu deinem 65. Geburtstag Millionär sein? Je nachdem, wie alt du heute bist, kann der S&P 500 alles sein, was du brauchst, um dorthin zu gelangen. Der S&P 500 ist ein Korb der größten börsennotierten Unternehmen in den USA. Diese über 500 Unternehmen machen zusammen etwa 80 % des Gesamtwerts der Börse aus. Als solche treiben sie einen Großteil der Performance des gesamten Marktes an. Wenn also jemand sagt: "Der Markt ist heute um 5 % gestiegen", dann bedeutet das oft, dass der S&P 500 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...