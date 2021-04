Google hat in seinen Produkten unzählige Eastereggs versteckt, die zum Teil schon zu Klassikern geworden sind. Wir zeigen euch eine Auswahl der besten kleinen Überraschungen und wo ihr sie finden könnt. Google und die Eastereggs - eine fast unendliche Geschichte Seit Jahren treiben die Eastereggs in den Produkten Googles ihr Unwesen. Wir haben schon zahlreiche davon für euch in diversen Artikeln zusammengetragen. Hier seien beispielsweise das verrückte "Do a barell roll" und das knuddelige Dino-Spielchen im Offline-Modus des Chrome-Browsers zu erwähnen. Auch die süßen Ponys im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...