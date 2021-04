Tyler Winklevoss, Chef der Kryptobörse Gemini, legt sich fest. Ein Verbot von Bitcoin in den USA ist seines Erachtens nahezu sicher ausgeschlossen. Dafür hingen etwa zu viele Jobs daran. Im Podcast "What Bitcoin Did" von Krypto-Koryphäe Peter McCormack hat sich Tyler Winklevoss weit aus dem Fenster gelehnt. Er sei sich sicher, dass die USA Bitcoin niemals verbieten werden. Für diese These listet er eine Reihe von Indizien auf. Darum wird Bitcoin nicht verboten Zum einen gebe es schlicht bereits zu viele und zu tiefe Verknüpfungen zwischen dem Kryptosektor, der übrigen Wirtschaft...

