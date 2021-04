Nach dem langen Oster-Wochenende dürfte es am deutschen Aktienmarkt zunächst wohl noch etwas weiter aufwärts gehen. Erwartet wird, dass der Handel in recht ruhigen Bahnen verläuft. Der DAX hatte zum Monatsultimo die 15.000-Punkte-Hürde überwunden und ging bei 15.107 Punkten in die Feiertage.Im späten Handel sorgten Kursgewinne am New Yorker Aktienmarkt für gute Laune. Getrieben von Konjunkturoptimismus ...

