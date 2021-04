Diversifikation oder Konzentration: Natürlich sind das zwei Begriffe, die sich beim Aufbau eines eigenen Portfolios eigentlich gegenseitig ausschließen. Man kann entweder als Investor in die Breite investieren oder aber eher konzentriert agieren. Beides ist kaum eine Option. Es könnte jedoch einen gewissen Mittelweg geben. Mithilfe der Allokation kann man als Foolisher Investor schließlich selbst in einem diversifizierten Depot konzentriert agieren. Zumindest in gewisser Weise. Das zeigt, es kann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...