DJ Bund streicht 2020 rund 2,1 Mrd EUR aus Dividenden ein - Zeitung

BERLIN (Dow Jones)--Trotz Corona-Krise hat der Bund 2020 laut einem Zeitungsbericht so hohe Dividenden aus seinen Staatsbeteiligungen eingestrichen wie seit vier Jahren nicht mehr. Die Bundesregierung nahm demnach im Vorjahr 2,1 Milliarden Euro ein, insgesamt betrugen die Dividenden-Einnahmen des Bundes zwischen 2017 und 2020 damit 5,36 Milliarden Euro, meldet das Handelsblatt unter Berufung auf eine Aufstellung des Bundesfinanzministeriums, die der Zeitung vorliege.

Die höchste Zahlung sei von der Kreditanstalt für Wiederaufbau gekommen. Die staatliche Förderbank habe allein eine Milliarde überwiesen. Der Grund für den Gewinn stehe im Zusammenhang mit den von der KfW für den Bund gehaltenen Anteile an der Post und der Telekom. Auch die Bahn habe 2020 ihre Dividende in Höhe von 650 Millionen Euro gezahlt. Dies wurde zwischenzeitlich infrage gestellt, wie es im Handelsblatt weiter heißt. Allerdings fließe das Geld über die Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung direkt zurück an die Bahn. Die Dividenden anderer Staatsbeteiligungen seien durch die Pandemie stark eingebrochen, etwa die von Airbus oder des Flughafen Münchens. Andere seien stabil geblieben, etwa die der Bundesdruckerei oder von Eurogrid/50Hertz.

"Die Beteiligungen des Bundes sind nicht nur strategisch wichtig, sie bringen auch in der Corona-Krise eine Menge Geld. Schon deshalb wäre es eine dumme Idee, sich von Beteiligungen zu trennen, wie es kürzlich Wirtschaftsminister Altmaier erwogen hat", zitiert das Handelsblatt den Linken-Haushaltspolitiker Victor Perli, der nach der Aufstellung gefragt habe.

