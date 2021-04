MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Söder/K-Frage:

"Söders Vorschlag, Merkel solle bei der Entscheidung über ihre eigene Nachfolge mitbestimmen, ist nicht mehr als ein weiterer vergifteter Pfeil in Richtung Armin Laschet. Die Kanzlerin wird, weil sie eine kluge Frau ist, dankend ablehnen. Erhellend ist der Vorstoß dennoch, weil er zeigt: Nicht mal an Ostern macht der Guerillakampf zwischen den zerstrittenen Unionsschwestern kurz Pause. Das zeigt seine selbstzerstörerische Kraft. Zu Recht wächst in der Union die Nervosität. Das Gegeneinander der Spitzen von CDU und CSU inmitten in der Viruskrise zerstört Vertrauen. Die Zeit der Spielchen muss endlich vorbei sein, dafür ist die Lage zu ernst. Der Union - und dem Land - wäre geholfen, wenn die K-Frage geklärt würde. Und das nicht erst zu Pfingsten. Söder muss jetzt sagen, ob er bereitsteht."/zz/DP/he