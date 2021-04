Selbstdrucken statt lange auf das Paket mit der Lieferung zu warten - Formatteile aus dem eigenen 3D-Drucker erleben einen Boom quer durch die Industrie. Für den Naturkosmetikhersteller Laverana ist der 3D-Druck-on-demand in der Produktion seiner Marke Lavera bereits Wirklichkeit. Seit 2019 führt die Schubert Additive Solutions GmbH, Tochterunternehmen der Schubert Group, ihre Kunden mit dem 3D-Druck in die Welt der organischen Formen und unbegrenzten Möglichkeiten, in virtuelle Lager und die Fertigung per Mausklick. Der Replikator dieser neuen Welt heißt Partbox. Er kombiniert die Part-Streaming-Plattform ...

