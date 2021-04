San Diego (ots/PRNewswire) - Das San Diego County Sheriff's Department (SDSD) hat sich für NicheRMS365, die cloudbasierte, mobile First-Plattform, entschieden, um seinen Hilfssheriffs und Mitarbeitern eine effiziente Verwaltung zu ermöglichen.Das von Niche Technology Inc. entwickelte NicheRMS365 deckt die gesamte Bandbreite des polizeilichen Informationsmanagements in einer einzigen Plattform ab und bietet den rund 1.300 SDSD-Deputies und -Mitarbeitern eine fokussierte operative Sicht für jede kritische polizeiliche Situation, um die Sicherheit der Deputies und der Bürger zu erhöhen.Gesichert in der Microsoft® Azure-Plattform bietet NicheRMS365 die Mobilität, die SDSD-Beauftragte benötigen, um von jedem Ort und auf jedem Gerät zu arbeiten. NicheRMS365 verschafft dem SDSD auch einen besseren Überblick über gefährdete Personen, so dass die Hilfskräfte Verbrechen verhindern und aufklären und die Schuldigen vor Gericht bringen können.Mit NicheRMS365 kann die SDSD die täglichen Geschäftsprozesse rationalisieren und die Vorteile der einmaligen Dateneingabe mit behördenweitem Datenaustausch nutzen, um Doppelarbeit zu vermeiden. Weitere Vorteile von NicheRMS365 sind:- Flexibilität: Mit NicheRMS365 erhalten Hilfssheriffs und Mitarbeiter sofortigen Zugriff auf wichtige polizeiliche Informationen, unabhängig von ihrem Standort.- Fähigkeiten zum Informationsaustausch zwischen verschiedenen Behörden: Die SDSD plant, als Host-Agentur für ein landkreisweites NicheRMS365-Konsortium zu fungieren. NicheRMS365 passt sich den jeweiligen Arbeitsabläufen und Prozessen der einzelnen Behörden an und ermöglicht gleichzeitig die gemeinsame Nutzung geschäftskritischer Daten, wodurch die Zusammenarbeit der Behörden für eine schnellere Falllösung, eine verbesserte Verbrechensbekämpfung und die Sicherheit der Bürger ermöglicht wird.- Nahtlose Integration: NicheRMS365 lässt sich problemlos mit anderen polizeilichen Technologien verbinden, um Geschäftsprozesse zu automatisieren.- Operative Effizienzen: NicheRMS365 vereinfacht die Dateneingabe durch die Guided-Entry-Funktionen und bietet schnelle, genaue Berichte, die für die Mitarbeiter einfach zu erstellen sind.- NIBRS-Konformität: NicheRMS365 ist vollständig NIBRS-konform.Niche ist stolz darauf, den SDSD bei der Erfüllung seiner Mission zu unterstützen, "die höchste Qualität an öffentlichen Sicherheitsdienstleistungen zu bieten, um San Diego zum sichersten Stadtbezirk der Nation zu machen."Informationen zu NicheRMS365Bei Niche konzentrieren wir uns auf den Informationsbedarf von Mitarbeitern an vorderster Front, wenn Sekunden zählen. Die responsive NicheRMS365-Benutzeroberfläche bietet eine konsistente, intuitive Benutzererfahrung auf Telefon-, Tablet-, Laptop- und Desktopgeräten, sodass Agenturen einfach einmal trainieren und überall nutzen können - auf jedem Gerät.NicheRMS365 ist die cloudbasierte, mobile Plattform, die weltweit den Standard für Polizei-RMS setzt und 162.000 vereidigte Beamte in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien und Großbritannien bedient. Es ist die am besten konfigurierbare, leistungsfähigste und angesehenste RMS-Plattform der Welt.Vereinbaren Sie eine Demonstration, um die Möglichkeiten von NicheRMS365 für Ihre Agentur zu entdecken unter: www.NicheRMS.com.Für weitere InformationenChris Bushell+1 403 305 5199Chris.Bushell@NicheRMS.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1041214/Niche_Technology_Logo.jpgOriginal-Content von: Niche Technology, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144353/4881587